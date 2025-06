France : TSBA, taxe kérosène... les prix des billets d'avion risquent de s'envoler !

La mesure la plus lourde proposée consisterait à supprimer, pour les vols intérieurs, l'exemption de TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) dont bénéficie le transport aérien, en alignant la fiscalité du kérosène sur celle des autres carburants.



Une mesure réclamée de longue date par les écologistes, qui comptent sur le renchérissement du prix des billets d'avion pour réduire le trafic,

Et comme, il n'est pas possible de taxer le carburant à l'international, en raison d'une vieille convention visant à favoriser la démocratisation de l'aérien, ce projet se concentrerait sur les vols intérieurs et toucherait donc plus de 20 millions de billets." dévoile Bruno Trévidic.Cette nouvelle imposition ferait entrer dans les caisses de l’État 660 millions d'euros.Rappelons que si les compagnies aériennes vont s'élever contre le projet et les professionnels le fustiger, les Etats-Unis Elle finance les opérations aéroportuaires et le contrôle du trafic aérien de la Federal Aviation Administration (FAA), mais ne rentre pas dans le budget fédéral.Le Brésil, le Japon, la Norvège, la Suisse ou encore les Pays-Bas ont aussi instauré ce type de taxation.Et ce n'est pas la seule idée à laquelle pense l'équipe de François Bayrou, qui a dû s'entourer de cost killers face à l'urgence de la situation.Si jamais les propositions en restent là, il faudra donc s'attendre à une envolée des prix des billets et sans doute à une réduction des dessertes intérieures.La hausse sera de plusieurs dizaines d'euros par voyage, ce qui devrait dissuader de nombreux Français et touristes.