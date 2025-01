Taxe de solidarité sur les billets d'avion : le retour du mélodrame !

En effet, alors que le texte du gouvernement prévoyait de reprendre le barème prévu par les sénateurs fin novembre 2024, la commission mixte paritaire a tout chamboulé.



Au dernier moment, les parlementaires chargés de s'entendre sur un texte commun ont revu les règles du jeu.



Ils ont tranché entre la proposition initiale du gouvernement de Michel Barnier et celle des sénateurs, donc sur des montants qui seront différents que ceux déjà collectés par les compagnies.



" Les sept députés et sept sénateurs qui la composent se sont ainsi accordés sur un tarif normal, c'est-à-dire en classe économique, vers les destinations européennes à 7,40 euros, (..) selon les termes de la proposition présentée par les deux rapporteurs de la CMP, le député David Amiel et le sénateur Jean-François Husson, " rapportent nos confrères de La Tribune.



Pour rappel, Air France appliquait le passage de la taxe de 2,63 euros à 9,5 euros pour les vols domestiques et européens, quand les élus du Palais du Luxembourg avaient raboté à 5,3 euros.