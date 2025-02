Environnement : faut-il taxer les croisières ? [ABO]

persona non grata

Au-delà du simple aspect budgétaire, parler du juste prix d’une activité touristique, fortement émissive en CO2, c’est aussi l’occasion de faire prendre conscience aux citoyens de l’impact global des croisières.Inquiètes de la surfréquentation et de la pollution induite par les navires, de nombreuses villes portuaires - la dernière en date étant Nice - se montrent d’ailleurs de plus en plus hostiles envers les géants des mers.Si les compagnies maritimes ne veulent pas devenirdans les ports, elles ont tout intérêt à prendre en compte l’impact global de leurs activités sur les populations locales et le climat, et à se décarboner rapidement.En effet, n'oublions pas qu'un bateau de croisière émet, en moyenne, 20 000 tonnes de CO2 par an. C’est autant que(sachant qu'une voiture parcourt en moyenne 15 000 km par an et émet 130gCO2/km, on obtient environ 20 000 tonnes pour 10 000 voitures).Ces navires ont aussi le droit d’utiliser des carburants dont la teneur en soufre est beaucoup plus élevée que l’essence ou le diesel des véhicules routiers, ce qui contribue à des rejets importants d’oxydes de soufre (SOx), aggravant la pollution de l’air.Certaines compagnies mettent en avant l’utilisation de gaz naturel liquéfié (GNL) pour répondre à ce problème.Mais même, le GNL n’est pas forcément meilleur que le fioul lourd, en raison des fuites de méthane associées à son utilisation, qui alourdissent son bilan climatique. Mais ceci fera l'objet d’une autre chronique…