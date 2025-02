Interdiction croisières à Nice : mépris de classe ! [ABO]

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

Pour justifier l’interdiction des gros bateaux (plus de 900 passagers et 180 mètres de long) à Nice et Villefranche-sur-Mer, à compter du 1er juillet 2025, Christian Estrosi, maire de la cité des Anges, en vient à comparerTout d'abord, il n’est pas rare de voir des familles opter pour une croisière abordable, avant de s’offrir plus tard un voyage plus exclusif, par exemple en couple, sur des navires d’expédition.Et il existe bien des bateaux de plus de 900 passagers qui sont considérés comme des acteurs du luxe et, réciproquement, des plus petits qui sont accessibles au plus grand nombre.