Explora I, un navire à la hauteur de ses ambitions

Cette offre culinaire soignée s'accompagne d'une offre d'espaces de loisirs qui ne l'est pas moins.



Explora I compte 12 bars - dont un bar à whisky et une cave à cigares dont l'hygrométrie est soigneusement contrôlée -, une cave à vins, un nombre important de salons de tailles variées et aussi d'alcôves pour des rencontres plus tranquilles, une grande bibliothèque dont tous les volumes sont recouverts de tissus africains colorés type Wax.



S'y ajoutent un casino et bien sûr des boutique de luxe. Explora I s'énorgueillit ainsi de posséder à son bord la première boutique de montres suisses de luxe, Rolex, mais en mer !



Quant aux espaces communs, ils hébergent, outre une piscine intérieure (avec toit rétractable en verre), pas moins de 3 piscines extérieures chauffées et de 64 "cabanes" pour offrir un peu d'intimité aux passagers à l'abri derrière des rideaux en toile écrue, un court de tennis, un terrain de basketball.



L’offre est complétée par un espace de bien-être et de fitness de plus de 700 m2, avec neuf salle de soins, où les passagers sont invités à se connecter à l'océan, à eux-mêmes, à "s'énergiser" et même à "rajeunir"...