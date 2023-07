Explora Journeys : "Notre cible, ce sont les clients des grands hôtels de luxe" 🔑

(une société britannique hôtelière et de loisirs, nommée auparavant Orient-Express Hotels Ltd., qui exploite des hôtels de luxe, des trains touristiques et des croisières fluviales dans le monde entier. NDLR)

Au départ, nous avons misé sur le B to B. Désormais, nous misons aussi sur le B to C avec le recrutement d'un responsable commercial dédié,Notre cible, ce sont les clients qui fréquentent les grands hôtels de luxe de la Côte d'Azur, de Monaco, du lac de Côme, de la chaîne Barrière ou d'ailleurs. Notre univers concurrentiel, c'est le groupe Belmond!.Nous avons donc noué des partenariats avec le réseau d'agences de voyages de luxe Virtuoso.d'agences internationales et d'hôteliers de luxe, qui est très implanté en Europe et notamment en France.Nous travaillons aussi avec les conciergeries de grands hôtels et palaces. Pour les réservations de voyages de luxe, les clients ne sont pas très B to C : ils font faire., comme Bentley qui est présent à Monaco et avec lequel nous avons organisé un événement dans la Principauté, Rolex bien sûr qui a sa première boutique en mer à bord de Explora I, ou encore Moët Hennessy.Grâce à ce dernier partenariat, nous pourrons proposer aux passagers de Explora I de visiter la distillerie de l'une des plus belles marques de whisky au monde dont Moët Hennessy est propriétaire. Habituellement, cette distillerie n'est pas ouverte au public.