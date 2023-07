Explora Journeys : la première boutique Rolex en mer

Le 21 novembre 2022 nous annoncions la naissance de la compagnie Explora Journeys, la filiale luxe et nouvelle marque de navires haut de gamme du célèbre armateur italo-suisse MSC. Nous vivons aujourd’hui un moment charnière : le départ du premier des six navires de la flotte Explora Journeys est imminent. Ce moment marque l’aboutissement d’un rêve de longue date de la famille Aponte, un rêve qui cherche à redéfinir la catégorie des croisières de luxe.

Lundi 17 Juillet 2023

Le décor est planté pour une expérience transformatrice et une nouvelle opportunité de régénération physique et mentale inspirée par l’océan. Loin de tout stress et de toute pollution, elle changera le rythme de vie des hôtes d’ EXPLORA I qui découvriront des programmes et des espaces qui intensifieront l’effet océanique*. Explora Journeys appelle cela « The Ocean State of Mind ». En surfant sur cet état d’esprit océanique qui lui est propre et forte d’un héritage maritime de plusieurs générations, la famille Aponte-Vago a soigneusement supervisé la conception et la philosophie de ces nouvelles résidences en mer.



En ce moment charnière, Explora Journeys annonce une nouvelle offre de vente de montres et de joaillerie de luxe à bord d’ EXPLORA I et d’ EXPLORA II en partenariat avec certaines des Maisons les plus prestigieuses et les plus réputées au monde, symboles d’élégance et de prestige, telles Rolex, Cartier, Panerai, Piaget... La marque d’hospitalité de luxe du groupe MSC affirme ainsi son héritage européen et son sens de l’excellence. Tout en profitant de leur voyage, les hôtes en quête de perfection pourront découvrir et se procurer certaines des montres les plus emblématiques de l’horlogerie de luxe suisse.

* L’effet ou le sentiment océanique : un élan mystique où l’on ne se soucie ni du jour ni de l’heure, où la temporalité n’a pas lieu d’être et où seuls comptent l’océan le ciel et l’horizon, où la pensée s’évade avec la sensation de ne faire qu’un avec l’univers, avec « plus grand que soi ». Une notion psychologique ou spirituelle formulée par l’écrivain Romain Rolland (Prix Nobel de littérature en 1915), influencé par Spinoza.

A bord d’EXPLORA I, la première boutique Rolex en mer

Explora Journeys est fière d’annoncer le lancement de la toute première boutique Rolex en mer. Tout en profitant d’une expérience ultime de voyage de luxe, les hôtes d’ EXPLORA I auront la possibilité de se procurer certaines des montres les plus emblématiques dans la boutique entièrement dédiée à la célèbre marque universellement reconnue pour son expertise horlogère et son savoir-faire.



Il en est pour exemple les montres Oyster Perpetual. Toutes certifiées « Chronomètre Superlatif » pour leur précision, leurs performances et leur fiabilité elles sont des symboles d’excellence, d’élégance et de prestige. Depuis plus d’un siècle, les montres Rolex accompagnent les explorateurs et les esprits conquérants du monde entier, des plus hauts sommets aux profondeurs les plus insondables de l’océan. Elles partagent aujourd’hui les valeurs et la vision de durabilité d’Explora Journeys.



La nouvelle boutique Rolex sera tenue par des agents d’accueil compétents et expérimentés formés par Rolex. Ils assureront une expérience d’achat personnalisée et seront à la disposition des voyageurs les plus exigeants pour les conseiller dans leurs achats tout en gérant la répartition des montres dans les suites.

Des espaces élégants pour une expérience d’achat de classe mondiale Cartier qui révèle la beauté sous toutes ses formes, Panerai qui incarne une horlogerie de luxe pionnière indissociable du monde marin ainsi que Piaget qui incarne à la perfection l’audace créative, complètent l’offre commerciale à bord. Chacune des marques dispose d’un espace généreux et élégant pour une expérience d’achat de classe mondiale.



Référence dans l’univers du luxe Cartier, synonyme d’ouverture d’esprit et de curiosité, s’impose par ses créations. Joaillerie, haute joaillerie, horlogerie et parfums, maroquinerie et accessoires : ses créations allient savoir-faire d’exception et personnalité intemporelle. La Maison Cartier rayonne aujourd’hui dans le monde entier via son réseau de magasins emblématiques, de boutiques, de partenaires détaillants agréés et sa boutique en ligne.



Esprit italien, univers maritime, technicité suisse et héros des temps modernes : ces quatre piliers qui définissent Panerai depuis toujours sont déclinés dans sa première boutique en mer, un espace immersif dédié à la découverte de son ADN légendaire. Née à Florence en 1860 et toujours résolument attachée à ses origines la Maison Panerai s’inspire de l’héritage du design italien et de son patrimoine culturel pour créer ses « garde-temps » et le concept de ses boutiques. Fournisseur historique officiel d’instruments de précision pour la marine royale italienne, riche d’un savoir-faire suisse et d’un esprit novateur au service de la recherche technologique, Panerai est l’incarnation d’une horlogerie de luxe pionnière, indissociable du monde marin, de l’exploration subaquatique et des expéditions sur tous les océans de la planète.

Depuis ses débuts en 1874, Piaget incarne à la perfection l’audace créative. Dans le premier atelier de La Côte-aux-Fées, Georges-Edouard Piaget se consacrait à la fabrication de mouvements de haute précision et créait les fondements d’une marque prestigieuse. À la fin des années 1950, Piaget inventait les mouvements ultraplats qui deviendront sa marque de fabrique et la pierre angulaire de la collection Altiplano. Fidèle à son rôle d’innovateur dans les domaines de l’horlogerie et de la joaillerie, Piaget a toujours cru aux valeurs artistiques et créatives. Entre les murs de ses « Ateliers de l’Extraordinaire » ses maîtres artisans continuent d’exploiter un savoir-faire rare transmis de génération en génération et transforment l’or, les pierres et les gemmes précieuses en d’éblouissantes œuvres d’art. Leur exigence permet à la Maison Piaget de créer les icônes audacieuses des collections Altiplano, Piaget Polo, Limelight Gala, Possession, Piaget Sunlight, Piaget Rose et Extremely Piaget.



Les boutiques à bord seront exclusivement réservées aux clients d’Explora Journeys.

A propos d’Explora Journeys Née au cœur de l’hospitalité de prestige suisse, Explora Journeys est la branche privée de luxe du groupe MSC, dont le siège social se situe à Genève. La marque est née de la vision de longue date des propriétaires de redéfinir l’expérience océanique pour une nouvelle génération de voyageurs de luxe exigeants, en s’appuyant sur les 300 ans d’héritage maritime. La marque aspire à créer un « état d’esprit océanique » unique en connectant les hôtes à la mer, à eux-mêmes et à des personnes partageant les mêmes valeurs, tout en proposant des itinéraires remarquables qui associent des destinations renommées à des ports moins fréquentés, pour un voyage inspirant la découverte sous toutes ses formes.



Une flotte de six navires, dont deux sont en construction, sera lancée de 2023 à 2028. En s’équipant des dernières technologies environnementales et marines, Explora Journeys offre un nouveau style d’expérience océanique transformatrice. Lorsque EXPLORA I prendra la mer en été 2023, elle proposera 461 suites, penthouses et résidences donnant sur la mer, conçues pour être des « maisons en mer » pour nos hôtes, toutes avec une vue imprenable sur l’océan, une terrasse privée, un choix de onze expériences gastronomiques distinctes, à travers six restaurants et room service, douze bars et salons intérieurs et extérieurs, quatre piscines, de vastes terrasses extérieures avec des cabanons privés, des installations de bien-être et des divertissements raffinés. Inspiré par l’héritage européen de la société, Explora Journeys offrira à ses hôtes une expérience océanique immersive et une hospitalité à la fois respectueuse et intuitive.



https://explorajourneys.com



