Cet établissement a été sacré meilleur hôtel de luxe français

l’excellence d’un hôtel 5 étoiles et l’intimité d’une maison privée

comme à la maison

Cette distinction reflète l'engagement quotidien de toute l'équipe du Petit Hôtel Confidentiel**** à créer des moments inoubliables pour chaque hôte. Ici, le partage d’un but commun, la motivation et la solidarité forgent cet esprit d’équipe rare. C’est aussi ce qui construit la signature du Petit Hôtel Confidentiel*****

Installé dans un bâtiment du XVe siècle à proximité immédiate du Château des Ducs de Savoie propose actuellement 15 chambres et suites. L’établissement cultive une approche du luxe fondée sur l’attention portée à chaque hôte, loin des standards des grandes chaînes. Le concept repose sur «», avec un service «», incluant petit-déjeuner à table, bienveillance et exigence dans l’accueil. Charlotte et Jérôme Rey , fondateurs du lieu, déclarent : «».. Il constitue la plus haute distinction de la plateforme. La vision défendue par les fondateurs valorise une hôtellerie de proximité, plus humaine et adaptée aux évolutions du tourisme contemporain, incluant le slow-tourisme et les séjours sur mesure. Dans cette dynamique, l’établissement prévoit la création de, portant sa capacité à 21 unités.