Savoie Mont Blanc, 1ère destination ski et outdoor au monde

Situés en région Auvergne-Rhône-Alpes, bordés par la Suisse et l’Italie, les départements de Savoie et Haute-Savoie composent le territoire de Savoie Mont Blanc. Cette destination 4 saisons regroupent 4 grands lacs alpins, 23 espaces naturels, plus de 110 stations, villes et villages, 20 domaines reliés l’hiver et plus de 300 activités Outdoor à pratiquer. Sportifs, aventuriers, contemplatifs ou amoureux du terroir et de la gastronomie, chacun trouvera dans la destination des vacances qui lui ressemble.

Retrouvez tous les services de L’Agence Savoie Mont Blanc pour réussir le séjour et améliorer l’expérience de votre client.



Rédigé par Thibault LIEVAIN le Lundi 16 Octobre 2023

Ski M’arrange : des vacances en mode bon plan !

L’Agence Savoie Mont Blanc lance pour la 4ème année un dispositif de conversion de séjour appelé Ski M’arrange. L’ambition de ce concept est d’installer auprès du grand public et des professionnels, l’idée de vacances l’hiver à la montagne, 100% flexibles. Fini le format imposé des séjours en samedi/samedi, c’est désormais le client qui choisit son format et ses dates de réservation. Ce dispositif est une réponse qui permet de lisser les flux des arrivées/départs vers les stations de sports d’hiver et qui permet d’améliorer l’expérience client et l’image de la destination.



Ski M’arrange, bon pour le client, bon pour la planète : selon une enquête menée en avril 2022, sur les enjeux d’une Flexibilisation des séjours hiver*, 90% des vacanciers interrogés se disent prêt à changer leurs habitudes et ce, pour un double bénéfice : la réduction des pics de trafic et une accessibilité facilitée aux stations pour des vacances plus sereines.



4 français sur 10 sont prêts à changer leurs habitudes s’il y avait davantage d’offres hors samedi/samedi.



Voici les 14 opérateurs, partenaires de Ski M’arrange : Maeva.com, Madame Vacances, MMV, Ski-Planet, Sunweb, The Originals Hotels, Ternelia, Travelski, VVF, UCPA, Décathlon Travel, Pierre & Vacances, Hi France (La FUAJ), Alpissime.com.



Retrouvez dès à présent tous les séjours des opérateurs partenaires :

● Hors samedi/samedi

● Semaine en décalé ou courts-séjours

● Hébergement seul ou en formules packagées avec forfait remontées mécaniques



Le client décide désormais de :

● Sa période : pendant les vacances scolaires ou pas

● Sa durée de séjour : un break ou une semaine

● Ses dates : le client arrive et part quand il le veut

● Son budget : le client adapte son séjour en fonction de son budget

Toutes les offres sont visibles à la fois sur leur site web respectif, et/ou consultables sur



Contactez l’équipe du Service Développement Commercial de L’Agence Savoie Mont Blanc pour de plus amples informations : Véronique HALBOUT & Thibault LIÉVAIN



Mail : btob@agencesmb.com

Téléphone : 01 44 86 04 60

Mobile : 06 87 14 83 66



