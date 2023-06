Les forces commerciales de MSC et d'Explora Journeys regroupées

Le groupe MSC démontre encore une fois sa volonté d’approfondir et de développer nos relations avec les professionnels du voyage, qui ont largement contribué à notre croissance jusqu’à présent, et qui continuent de le faire pour nos deux marques.



Cette structure simplifiée facilitera l’accès à nos partenaires commerciaux, en particulier les conseillers en voyages, et se traduira par des avantages réciproques et bénéfiques pour tous. Plus important encore, elle permettra à la communauté des professionnels du voyage de bénéficier des investissements continus que nous réalisons pour les deux marques, offrant ainsi aux partenaires de l’industrie du voyage de meilleures perspectives de croissance.

Le groupe MSC réorganise son service commercial en France en réunissant les fonctions commerciales et les autres ressources associées pour la marque Explora Journeys, sous la même égide. Patrick Pourbaix , Managing Director France de MSC sera désormais responsable d’Explora Journeys sur le marché français. Les accords commerciaux en place avec les partenaires commerciaux resteront inchangés. De même, les conditions commerciales s’appliquant aux deux marques resteront distinctes et inchangées, précise un communiqué de presse. Pierfrancesco Vago , Executive Chairman, Cruise Division du groupe MSC, a déclaré : «