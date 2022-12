Appli mobile TourMaG



Explora Journeys dévoile le concept « Homes at Sea »

EXPLORA I , le premier navire de luxe de la nouvelle compagnie « Explora Journeys », fera son voyage inaugural en juillet 2023. Nous annoncions le mois dernier la naissance de cette marque imaginée et conçue par le célèbre armateur italo-suisse MSC. Voici arrivé le moment de présenter le concept « Homes at Sea » qui caractérise les 461 suites Explora Journeys. Il priorise l’harmonie, le bien-être, le confort et l’intimité d’un « chez soi » en mer. En surfant sur cet état d’esprit océanique qui lui est propre et forte d’un héritage maritime de plusieurs générations, la famille Aponte-Vago a soigneusement supervisé la conception et la philosophie de ces nouvelles résidences en mer.

Rédigé par Michèle SANI le Lundi 12 Décembre 2022

Studio De Jorio (DJDI) un maître du style qui marie avec bonheur élégance et modernité Nenmar le cabinet multidisciplinaire basé à Londres, l’Italien Molteni ou certaines pièces iconiques signées du peintre designer Gio Ponti.



Baptisées Ocean Terrace (Terrasse Océan), Ocean Penthouse (Penthouse Océan) et Ocean Residence (Résidence Océan), les suites figurent parmi les plus spacieuses du secteur. Leur terrasse privée et leurs baies vitrées qui, du sol au plafond, accueillent à flot la lumière naturelle offrent une vue infinie sur l’univers marin. Elles ont le sens du détail et cultivent ces petits riens qui, mis bout à bout, transfigurent le cadre de vie. Des exemples ? ... La douceur d’un peignoir, le moelleux d’une couette, une paire de jumelle à portée de main, un dispositif de recharge sans fil au chevet du lit...



Et toutes, à l’instar de la plus vaste, la Owner’s Residence (Résidence du Propriétaire) de 280 m2, elles intègrent une même technologie de pointe : Wi-Fi (gratuit), système d’info-divertissement avec Smart TV et connectivité facile aux appareils personnels, téléphones avec messagerie vocale, base de chargement sans fil, climatisation individuelle...



© Explora Journeys

La terrasse privée comme un espace de vie Comment choisir entre une suite Ocean Terrace , une Grand Ocean Terrace ou un Ocean Penthouse toutes élevées au rang de résidence luxueuse ? La différence vient de leur superficie. La première offre 35 m2 dont 7 m2 en terrasse et la deuxième, 39 m2 dont 11 m2 en terrasse. Dotée d’un coin repas, de chaises longues ou de méridienne, la terrasse prolonge admirablement l’espace de vie et de détente.

Capacité maximale : deux adultes et un enfant de moins de 18 ans .



La surface du Ocean Penthouse varie de 43 à 68 m2 incluant une terrasse avec un espace repas peut atteindre les 21 m2. Cette suite se compose d’un salon, d’une table à manger pour 4 personnes, d’un espace bureau et d’une chambre séparée pour certaines.

Capacité maximale : trois adultes ou deux adultes avec un enfant (certaines avec deux enfants) de moins de 18 ans.



Quelles soient Ocean Terrace , Grand Ocean Terrace ou Ocean Penthouse toutes ces suites disposent d’un bar privé réfrigéré réapprovisionné, d’une machine expressos, de bouilloire et théière avec une sélection de cafés et thés. Le coffre-fort peut accueillir la plupart des tablettes et ordinateurs portables.

Les chambres intègrent un lit king-size (180 x 200). Jumeaux ils mesurent 90 x 200 cm. Tous ont leurs couettes et un vaste choix d’oreillers remplis de duvet. Les salles de bains sont équipées d’une douche à l’italienne, chauffage au sol, peignoirs et pantoufles, articles de toilette personnalisés. Le sèche-cheveux est signé Dyson Supersonic TM et, détail qui compte, le miroir de maquillage (ou de rasage) est éclairé.

Un majordome rien que pour soi sur un navire de luxe Les suites Ocean Residence se distinguent par leurs dimensions (entre 70 et 150 m2) et leur superbe terrasse panoramique (jusqu’à 75 m2) avec un bain à remous privé. Elles se composent de deux salle-à-manger (intérieure et extérieure) pour 4 ou 6 personnes, d’un salon, d’un bureau et d’une chambre séparée.



Les hôtes disposent d’une conciergerie et, 24 heures sur 24, des services d’un majordome dédié, stylé, discret et prêt à tous les impromptus. Ils bénéficient par ailleurs, de l’entretien ménage (deux fois par jour), de la préparation à la nuit, d’un cirage des chaussures. S’ils le désirent le Majordome déballe ou emballe le contenu des valises de ses hôtes, planifie leurs itinéraires et transports, procède à leurs réservations à bord et à terre. Capacité maximale : trois adultes ou deux adultes et deux enfants.

Incomparable par ses dimensions, éblouissante par son élégance et la modernité de son design la Owner’s Residence est unique. Face à l’océan, couvrant toute la largeur du navire, elle s’étend sur 280 m2 dont 125 m2 de terrasse panoramique qui intègre un grand bain à remous, des lits de repos, douche et chaises longues ainsi qu’une salle-à-manger et un coin salon.



L’intérieur se compose d’une autre salle-à-manger pour 4 à 6 personnes, d’un salon, d’un espace bureau, d’une chambre séparée. Dans leur salle de bain les hôtes découvriront une double vasque en marbre, une baignoire, une douche séparée et un hammam privé.

Capacité maximale : trois adultes ou deux adultes et deux enfants.

Les ventes EXPLORA I et EXPLORA II sont ouvertes.



Au cours de son année inaugurale qui débutera en juillet 2023 EXPLORA I visitera 132 ports dans 40 pays. Les ventes sont ouvertes depuis l’année dernière.



EXPLORA II qui prendra la mer été 2024 offrira lui aussi de magnifiques destinations. Citons en avant-première les villes historiques de la Méditerranée, les Emirats et l’océan Indien, (Goa, Mumbai, les Seychelles et l’île Maurice). En faisant cap sur Madagascar le Mozambique et l’Afrique du Sud il donnera à ses hôtes la possibilité d’explorer les savanes, parcs et réserves du Kenya. Les ventes d’ EXPLORA II sont ouvertes depuis ce 5 décembre 2022.



A propos d’Explora Journeys



Née au cœur de l’hospitalité de prestige suisse Explora Journeys est la branche privée de luxe du groupe MSC dont le siège social se situe à Genève. La marque est le fruit d’une ambition de longue date de la famille Aponte-Vago : redéfinir l’expérience océanique pour une nouvelle génération de voyageurs de luxe exigeants. Elle s’appuie pour cela sur les 300 ans d’héritage maritime de la famille. La marque aspire à créer un « état d’esprit océanique » unique en connectant les hôtes à la mer, à eux-mêmes et à ceux qui partageant les mêmes valeurs.



Une flotte de 6 paquebots – dont deux actuellement en construction – sera lancée entre 2023 et 2028. En s’équipant des dernières technologies environnementales et marines Explora Journeys offre un nouveau style d’expérience océanique transformatrice. Inspiré par son héritage européen la compagnie offrira à ses hôtes une expérience immersive et une hospitalité à la fois respectueuse et intuitive.



