Explora Journeys choisit Mike Horn comme ambasssadeur

Geyser arctique, glaciers et terres de glace

Se fixer des objectifs et faire preuve de résilience

Nous sommes ravis d’accueillir Mike Horn au sein de la famille Explora Journeys.



Sa passion pour l’aventure et l’environnement correspond parfaitement aux valeurs de notre marque, et nous nous réjouissons de travailler avec lui à la création d’expériences inoubliables et durables pour nos passagers les plus exigeants

Explora Journeys a annoncé la nomination du célèbre aventurierIl a entre autre traversé l’Arctique, l’Antarctique et l’Amazonie, et a fait le tour du monde à la voile en solitaire.Le voyage inaugural en Islande et au Groenland, «», reliera Reykjavik à New York du 9 au 25 septembre 2023. Au cours de ce voyage, Mike Horn emmènera les passagers d’Explora Journeys faire deux randonnées distinctes dans des régions reculées du Groenland.Les passagers pourront également assister à un séminaire intitulé «» à bord d’ EXPLORA I, au cours duquel il expliquera comment il se prépare à ses expéditions. Michael Ungerer , CEO d’Explora Journeys, , a déclaré : «. »