Explora Journeys : des essais en mer concluants pour Explora I

La construction du navire de 63 900 GT a débuté le 10 juin 2021 au chantier naval de Fincantieri à Monfalcone, en Italie.Le navire comprendraau total, soit 16 000 m2 d’espace collectif, avec l’un des ratios espace/client les plus élevés de la catégorie océanique de luxe, soit 18,4 m2.Il sera composé deavec vue sur l’océan, d’une superficie moyenne de 42 m2 : 1 Owner’s Residence, 22 Ocean Residences, 67 Ocean Penthouses, 301 Ocean Terrace Suites et 70 Ocean Grand Terrace Suites.Il disposera également decomposé de 1 000 m2 d’installations intérieures et extérieures de bien-être et de remise en forme, 9 salles de soins, 1 salon de beauté ; ou encore de