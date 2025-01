Villefranche-sur-Mer : la colère des commerçants face à la décision d’interdire des escales

« C'est un choc pour nous, on va perdre 90% d'activité à Villefranche »

« Les croisiéristes découvrent Villefranche à pied, flânent dans les ruelles, dégustent nos spécialités, visitent nos artisans. Un tourisme plus lent, plus respectueux, qui fait vivre les commerces et valorise notre patrimoine »

Les commerçants de Villefranche-sur-Mer contre-attaquent.L'arrêté signé par le maire de Nice visant à interdire les escales de plus gros bateaux de croisières ne passe pas., a alerté selon Nice-Matin, Nicolas Plumion, président de l'Union maritime 06, devant près de 200 personnes réunies sous un chapiteau de la mairie.Selon lui,, écrit l'association sur son compte Linkedin.