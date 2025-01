TSBA : les 3 propositions de l'EBAA France pour l'aviation d'affaires

En parallèle, l’EBAA France a formulévisant à équilibrer le projet de taxation :: les derniers projets de loi de finances ont instauré une différence de taxation entre turbopropulseurs et turboréacteurs. L’EBAA France demande la suppression de cette distinction qui ne se justifie ni en termes d’usage ni en termes d’empreinte carbone. Elle propose au contraire de fixer des critères plus pertinents et notamment celui de la capacité d’emport de passagers.: la TSBA étant une taxe déclarative, elle n’est que peu, voire pas collectée auprès des compagnies étrangères qui y sont pourtant soumises. L'EBAA France insiste ainsi pour que les entreprises étrangères opérant sur le marché français paient effectivement cette taxe pour l’ensemble de leurs activités sur le territoire national, afin d'éviter un désavantage concurrentiel pour les compagnies françaises.: enfin, l’EBAA France met en avant la nécessité absolue de diriger les revenus générés par la hausse de la TSBA vers des projets de décarbonation spécifiques au secteur aéronautique. Ce fléchage viendrait ainsi soutenir les investissements dans le développement ainsi que l'utilisation de carburants d'aviation durables (SAF) et autres technologies propres. Par ailleurs, l’association alerte sur un risque majeur de contre productivité d’une augmentation trop forte des taxes avec des entreprises qui ne seraient plus en mesure d’investir dans leur transition en raison d’une fiscalité trop élevée.