Surtaxation de l'aviation d’affaires : la filière est en danger !

L’EBAA France appelle enfin le gouvernement à “ respecter ses engagements en matière de souveraineté nationale et de développement économique – en cohérence avec les législations précédentes – en ne causant pas la perte d’une industrie de pointe, génératrice de PIB, essentielle au maintien de l’aviation sanitaire et pourvoyeuse d’emplois (100 000 emplois directs et indirects sont liés à l’aviation d’affaires en France) ”.