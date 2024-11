Voyage d’affaires : de légères augmentations des tarifs en 2025 ? Une analyse CWT et GBTA

Selon le dernier rapport Global Business Travel Forecast 2025 de CWT et GBTA, les coûts des voyages d’affaires et des événements à l’échelle mondiale se modèrent en 2024, avec une poursuite de légères augmentations en 2025.



Rédigé par Caroline Lelievre le Vendredi 8 Novembre 2024





Le rapport Global Business Travel Forecast 2025 de CWT et de l'organisation professionnelle de voyages d'affaires Global Business Travel Association (GBTA), révèle que de même si les coûts continueront d'augmenter, le rythme des augmentations sera nettement plus lent jusqu'en 2025. Les prix mondiaux des voyages d'affaires et des événements semblent se modérer après les augmentations spectaculaires observées ces dernières années.

Aérien : l'ATP +1,9 % en 2024 et +0,6 % en 2025 L’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA) ont enregistré l’année dernière un ATP de 785 $, le plus élevé de toutes les régions. L'Amérique du Nord est la région qui a connu le taux de croissance le plus rapide, l'ATP grimpant de +4,3 % à 777 $. À l’inverse, le prix moyen mondial des billets en Asie-Pacifique a chuté de 7 % en 2023 à 488 $, après une hausse fulgurante post-pandémique l’année précédente.



La demande de vols reste forte à l’échelle mondiale. Selon l'IATA, un nombre record de 5 milliards de passagers aériens est attendu en 2024, dépassant le pic de 4,5 milliards de 2019. Parallèlement, les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, telles que les problèmes et les retards dans la production des avions, ainsi que l'accent mis sur la rentabilité, maintiendront également les prix élevés.



Les prévisions indiquent que l'ATP mondial augmentera à 701 $ (+1,9 %) en 2024 et à 705 $ (+0,6 %) en 2025. L'Amérique du Nord (NORAM) devrait enregistrer la plus forte augmentation au monde cette année, l'ATP atteignant 804 $ (+3,5 %), suivi par 808 $ (+0,5 %) en 2025. L'ATP en Amérique latine (LATAM) devrait grimper à 673 $ (+2,6 %) en 2024 et à 684 $ (+1,6 %) en 2025.



Dans la région EMEA, l’ATP devrait augmenter pour atteindre 797 dollars (+1,5 %) en 2024 et 808 dollars (+1,4 %) en 2025, reflétant une croissance modérée dans un contexte de pressions inflationnistes. Pour l’Asie-Pacifique, l’ATP devrait atteindre 677 dollars (+2,3 %) en 2024 et 688 dollars (+1,6 %) en 2025, alors que la région continue d’intensifier les voyages intra-régionaux.

Hôtel : Le tarif journalier moyen mondial en hausse de 1,9 % en 2025 l’ADR mondial étant prévu à +2,5 % à 162 dollars en 2024 et encore +1,9 % à 165 dollars en 2025.



Les ADR en Amérique Latine devraient grimper à 102 dollars (+9,7 %) en 2024 et à 110 dollars (+7,8 %) en 2025, en raison de divers facteurs, notamment une demande de voyages intérieure et intrarégionale saine et des tendances inflationnistes plus larges dans la région. La croissance de l'ADR dans la région APAC devrait ralentir, atteignant 136 $ (+3,8 %) cette année et 139 $ (+2,2 %) l'année prochaine. Des augmentations plus modestes sont attendues dans la région EMEA et NORAM à mesure que la demande de loisirs ralentit.

Les niveaux d'occupation ont retrouvé leurs niveaux d'avant la pandémie sur certains marchés, tandis que les avantages des voyages d'affaires en groupe pour les réunions et les événements. Cependant, l'offre hôtelière nouvelle manque encore. Ces facteurs continueront de soutenir des prix élevés, l'ADR mondial étant prévu à +2,5 % à 162 dollars en 2024 et encore +1,9 % à 165 dollars en 2025.

Les ADR en Amérique Latine devraient grimper à 102 dollars (+9,7 %) en 2024 et à 110 dollars (+7,8 %) en 2025, en raison de divers facteurs, notamment une demande de voyages intérieure et intrarégionale saine et des tendances inflationnistes plus larges dans la région. La croissance de l'ADR dans la région APAC devrait ralentir, atteignant 136 $ (+3,8 %) cette année et 139 $ (+2,2 %) l'année prochaine.

Location de voiture : +2,4 % les tarifs mondiaux en 2025 Les prix mondiaux de la location de voitures ont augmenté de +3 % pour atteindre 44,30 $ par jour en 2023. LATAM a connu l'augmentation la plus prononcée, avec des prix en hausse de +14,2 % pour atteindre une moyenne de 35,30 $ par jour. NORAM et EMEA ont connu des augmentations plus modestes, les prix augmentant respectivement à 55,60 $ par jour (+1,3 %) et 48,80 $ par jour (+2,5 %).



La croissance des prix mondiaux en 2024 sera probablement modérée, ralentissant à +2,5 %, avec un tarif journalier moyen de 45,40 dollars.



Un taux de croissance similaire de +2,4 % est prévu pour les tarifs mondiaux en 2025, avec des prix atteignant 46,50 dollars. LATAM devrait continuer à enregistrer de fortes hausses de prix de +11 % en 2024 et de +7,9 % en 2025. D’un autre côté, les tarifs de location de voitures dans la région APAC ont tendance à baisser, avec une baisse significative des prix attendue de -6,8 % en 2024, suivie d’une nouvelle réduction de -3,4% en 2025.



Réunions et événements



Cette diminution peut être attribuée à un changement dans les types de réunions tenues. De nombreuses organisations ont opté pour des réunions plus petites et plus axées sur les affaires, souvent sans éléments d'incitation coûteux, afin de gérer plus efficacement leurs budgets. Cet accent mis sur le contrôle des coûts, notamment en sélectionnant des lieux et des destinations plus abordables, a contribué à compenser la hausse des prix de l’hébergement et de la restauration.



Le coût quotidien moyen par participant devrait augmenter à 162 $ en 2024, soit une augmentation de +4,5 % par rapport à 2023, et à environ 169 $ en 2025, soit une augmentation supplémentaire de +4,3 %. Cette tendance à la hausse reflète la reprise continue du secteur et l'appétit croissant pour les événements en personne de plus grande envergure et plus complexes. Alors que les organisations anticipent une augmentation des coûts, il leur est conseillé de planifier sur un horizon de 12 mois et de consolider les dépenses de voyages et de réunions pour améliorer leur levier de négociation.



Le secteur des réunions et des événements a fortement rebondi après la pandémie. En 2023, le coût quotidien moyen par participant est tombé à 155 $, contre 160 $ en 2022, ce qui représente une baisse de -3,1 %.

