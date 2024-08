MICE : quelles sont les tendances en 2024 ?🔑

Si les activités liées à la gastronomie et l'œnologie sont toujours plébiscitées, en cette année Olympique, la thématique du sport est très demandée.



« Tout au long de l'année, il y a une vraie dynamique autour du sport, avec une vraie volonté de faire intervenir des sportifs et de faire tout cela autour des Jeux » , note Florent Pain.



Difficile pour autant de mettre tout le monde au sport ! « Effectivement, dans certaines entreprises, ce n'est pas toujours simple, surtout quand vous avez un gouffre entre des catégories d'âge ou simplement car des typologies de sport vont fonctionner avec certains et pas avec d'autres. On en revient à la notion d'inclusion de la RSE. L'intervention du sportif est assez intéressante pour les entreprises parce les valeurs du sport, le dépassement de soi... sont abordés. Ça ne demande pas toujours de faire du sport, c'est plus une réflexion globale, un échange » , explique Florent Pain.



Toujours en phase avec la RSE, 2024 a été marquée par « l'explosion » des ateliers autour de la fresque du climat. « Avec les bilans carbone, les gens ont besoin de comprendre l'impact qu'ils ont »