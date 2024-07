Les potagers des chefs, incontournable marqueur des hôtels de luxe

Voilà une déclaration que ne renierait pas l'Hostellerie de Levernois. Ce cinq étoiles installé aux portes de Beaune (Côte d'Or), n'est en effet pas en reste.



L'établissement qui se dit soucieux de promouvoir une agriculture respectueuse de l'environnement, dispose d'un potager bio de 3500m², gouverné selon les principes de la permaculture et de la biodynamie. Il dispose aussi d'un verger conservatoire.



Et il estime que son approche holistique de la culture favorise la durabilité en préservant l'équilibre naturel du sol, tout en minimisant l'impact sur l'écosystème.



Son jardinier veille, par exemple, à faire cohabiter certaines plantes avec d'autres pour renforcer leurs défenses naturelles et, in fine, obtenir de meilleurs rendements. Il utilise aussi des coccinelles pour combattre des larves prédatrices des cultures.



" C'est important pour nous de b[préserver le vivant" , insiste Alex Nérin, le directeur général de l'Hostellerie de Levernois



Le jardinier maison, Baptiste Courcet, cultive donc, à plein temps, quelque 200 variétés de légumes, d'arbres fruitiers et d’herbes aromatiques : carottes rondes de Paris, courgettes, citrouille, variétés anciennes de fraises et de tomates...



Toute la production est utilisée dans les deux restaurants de l'Hostellerie.



En 2023, ce potager a produit plus de 2 tonnes de fruits et légumes. Six à sept tonnes sont attendues cette année. "Nous ne cherchons pas à être autosuffisant", précise cependant Alex Nérin. D'une part, nous souhaitons aussi soutenir les producteurs locaux avec lesquels nous travaillons en synergie. D'autre part, il y a des fruits, les myrtilles par exemple, que nous ne pourrions de toute façon pas produire nous-mêmes, nos sols ne convenant pas".



En revanche, poursuit Alex Nérin, "nous cultivons des choses un peu spéciales, nous avons par exemple une collection de poivriers. L'an prochain, nous devrions faire notre première récolte de mangues" . Des mangues en Bourgogne ? "Oui , rétorque-t-il, il y a des variétés qui peuvent pousser sous nos lattitudes".



Très important aussi : dès qu'ils sont à mâturité, les fruits ou les légumes sont cueillis sans attendre. Cela leur assure une fraîcheur et une qualité optimales, un goût différend de ceux qui viennent du commerce. Utilisées aussitôt cueillis dans la préparation des menus gastronomiques, ils conservent toute leur saveur".