Hôtels de luxe et grands chefs, un duo gagnant ? 🔑

malbouffe

C'est plus rĂ©cemment que le compagnonnage entre hĂŽtels de luxe et grand chefs s'est gĂ©nĂ©ralisĂ©, voire quasiment institutionnalisĂ©, confirmant le retour en fanfare de la trĂšs trĂšs grande cuisine.Faisons un petit saut en arriĂšre :, au moment oĂč lavenue d’Outre-Atlantique dĂ©trĂŽnait, en France, le sandwich saucisson-beurre et le steak-frites, la» poussĂ©e par les critiques gastronomiques Henri Gault et Christian Millau commençait Ă ĂȘtre, tandis que les visiteurs au(il se tenait alors Ă la porte de Versailles, pas encore Ă Villepinte) se voyaient proposer des Ɠufs en tube et d’étranges granulĂ©s de toutes sortes,. Aujourd'hui, la «» est clouĂ©e au pilori, jugĂ©e nuisible Ă la santĂ©. Non seulement les autoritĂ©s sanitaires font de la publicitĂ© pour inciter Ă la consommation quotidienne de fruits et lĂ©gumes mais, progressivement, les produits du terroir, les bonnes vieilles recettes -certes revisitĂ©es- et, plus gĂ©nĂ©ralement, le bien manger, l’authenticitĂ© sont revenues Ă la mode, Ă tel point que mĂȘme les industriels de l'agro-alimentaire et les supermarchĂ©s les mettent en avant dans leurs publicitĂ©s !Des lĂ©gumes oubliĂ©s sont rĂ©habilitĂ©s, les lentilles et les pois chiche retrouvent des amateurs.Et une fraction non nĂ©gligeable de l’opinion commence Ă rĂ©aliser qu’il serait prĂ©fĂ©rable -pour notre santĂ© comme pour la planĂšte-