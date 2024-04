Guide Michelin : 189 hôtels lauréats des premières "clefs Michelin" Les hôtels sélectionnés seront réservables sur les plateformes du Guide Michelin

Les Clefs Michelin sont la toute nouvelle distinction attribuée par l'équipe de sélection du Guide. Elles récompensent les établissements qui proposent les "expériences de séjour les plus remarquables" . En France, premier pays à dévoiler son palmarès lundi 8 avril, 189 établissements ont été distingués.



1 Clef, 2 Clefs, 3 Clefs Michelin : à l’image des étoiles pour les tables gastronomiques, les hôtels ont désormais leur propre distinction. La sélection est réalisée par les équipes du Guide Michelin sur la base de séjours ou de visites anonymes, et indépendamment de tous labels, étoiles de tourisme ou quotas existants.



Ces clefs sont donc la dernière née des distinctions du



Les hôtels retenus sont ceux qui, dans la sélection hôtelière du Guide, offrent " les expériences les plus remarquables du monde" , ceux qui se démarquent par leur concept singulier, leur personnalité forte et leur très haut niveau d’accueil et de service.



b[En France, premier pays à dévoiler son palmarès lundi 8 avril, 189 hôtels et hébergements ont été distingués, parmi les quelque 600 établissements déjà recommandés par le Guide Michelin France. Parmi eux, 24 ont été gratifiés de Trois Clefs Michelin, 38 de Deux Clefs et 127 d’Une Clef.



Les hôtels et hébergements lauréats sont désormais "directement réservables au meilleur prix du marché", sur les plateformes numériques du Guide Michelin. Afin d'accompagner les voyageurs tout au long de leur séjour, le Guide Michelin met également à leur disposition un service de conciergerie réalisée par des experts du voyage, employés du Guide.

24 hôtels récompensés par trois Clefs Michelin

Singapour 5 nouveaux restaurants étoilés par le Guide Michelin Les Trois Clefs Michelin sont données à des hébergements qui proposent " des séjours extraordinaires " et même " uniques au monde ". Cette année, 24 hôtels ont ainsi été récompensés.



A Paris, ville à l’avant-garde du concept même de palace, 5 établissements de ce type ont distingués. Parmi ceux-ci, le Four Seasons George V. En effet, en plus de ses suites et de chambres somptueuses, cet établissement offre l’un des spas les plus exceptionnels de la capitale.



Grâce à ses trois restaurants, mono, doublement et triplement étoilés, ou encore à sa Galerie et son bar, il permet d’accompagner chaque instant d’un séjour de ponctuations gastronomiques uniques au monde.



Les autres lauréats sont Cheval Blanc qui est installé au sein des murs Art Déco de l’iconique Samaritaine dominant la Seine, le Saint James Paris, seul château-hôtel de la capitale avec ses jardins imaginés par le paysagiste Xavier de Chirac et sa décoration intérieure récemment repensée par l’architecte Laura Gonzalez.



Et aussi, non loin de Paris, Airelles Château de Versailles - Le Grand Contrôle, qui en proposant à ses clients de se replonger dans les heures les plus fastueuses de la Cour française du XVIIIème siècle, permet une découverte inédite du Château de Versailles.



En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, territoire emblématique du tourisme haut de gamme français, 7 propriétés reçoivent Trois Clefs MICHELIN , parmi lesquelles La Réserve Ramatuelle et Villa La Coste qu est installée dans un domaine viticole de la petite ville du Puy-Sainte-Réparade.



En région Grand Est, Le Royal Champagne (Champillon) et Le Domaine Les Crayères (Reims) rejoignent le haut du classement, tandis qu’en Nouvelle Aquitaine Les Sources de Caudalie (Bordeaux), écrin de bien-être qui, situé au cœur du vignoble bordelais, propose des traitements de vinothérapie, est aussi distingué de Trois Clefs Michelin.

Deux Clefs Michelin pour 38 propriétés "exceptionnelles" Qualifiant un séjour "exceptionnel", deux Clefs Michelin ont été attribuées à 38 hôtels répartis dans toute la France.



Parmi ceux-ci, le Château du Grand-Lucé dans la Sarthe. Et aussi, en deux propriétés indépendantes : Château Richeux – Les Maisons de Bricourt à Saint-Méloir-des-Ondes, et, Castelbrac, à Dinard.



A Cassis, perchées sur une falaise de calcaire blanc baignée par la Méditerranée, ce sont les Roches Blanches qui ont été distinguées. Onze autres propriétés de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont également récompensées de Deux Clefs Michelin.



En Nouvelle Aquitaine, Chais Monnet, à Cognac, fait partie des six adresses récompensées.



En Normandie, à Honfleur, c'est la Ferme Saint-Siméon, un ancien lieu de rendez-vous des peintres Monet, Boudin, Sisley, Corot ou encore Courbet qui a été distingué.



En Bretagne, deux propriétés indépendantes : Château Richeux – Les Maisons de Bricourt à Saint-Méloir-des-Ondes, et, Castelbrac, à Dinard.

A Cassis, ce sont les Roches Blanches qui ont été distinguées. Onze autres propriétés de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ont également récompensées de Deux Clefs Michelin.

En Nouvelle Aquitaine, Chais Monnet, à Cognac, fait partie des six adresses récompensées.

En Normandie, à Honfleur, c'est la Ferme Saint-Siméon, un ancien lieu de rendez-vous des peintres Monet, Boudin, Sisley, Corot ou encore Courbet qui a été distingué.

Enfin, dans les stations alpines, trois propriétés sont distinguées. Parmi celles-ci, L'Apogée Courchevel, un palace d'altitude situé à quelques pas seulement des pistes.

127 hôtels distingués par une Clef Michelin Enfin, les expériences de séjour singulières de 127 hôtels et hébergements ont décroché Une Clef Michelin. Elles représentant un très vaste panorama de concepts hôteliers, de typologies d’hébergements et de géographies. C'est dire que le premier palmarès français brille par sa très grande diversité et sa capacité à offrir des expériences de séjour pour tous les budgets et toutes les envies.



Dans cette sélection d'une Clef Michelin figure le Château & Village Castigno, un domaine oenotouristique atypique dont les chambres et les espaces communs sont répartis à travers tout le village d’Assignan, en Occitanie mais aussi, dans le Luberon, à Villelaure, la Ferme HI Bride, œuvre de la designer Matali Crasset qui, situé au cœur d’une oliveraie, d’un domaine viticole, d’un potager et d’une forêt, propose « d’habiter un agrotourisme contemporain ». Ou encore, au cœur de l’impressionnant complexe muséal de l’Abbaye royale de Fontevraud, Fontevraud-L’Hôtel qui offre un séjour atypique à partir de 130 euros. Et permet aussi d’agrémenter son séjour culturel d’une parenthèse gastronomique engagée en dégustant la cuisine du chef Thibaut Ruggeri, distinguée d’Une Etoile et de l’Etoile Verte Michelin.



A Paris, ce sont quelque 22 hôtels qui sont distingués. Parmi ceux-ci, l’Hôtel Le Ballu, le Château Voltaire (à deux pas de l'opéra Garnier), Les Bains, un boutique-hôtel design et festif qui a pris ses quartiers dans l’ancienne boîte de nuit mythique des Bains Douches.



Dans les Hauts-de-France, c'est Le Royal Hainaut, hôtel et spa haut de gamme, de Valenciennes, qui a été distingué, tandis qu’en Alsace, ce sont Les Haras, installé dans les anciens haras royaux de Strasbourg. Et, en Corse, c'est le Domaine de Murtoli à Sartène.



L’intégralité des recommandations hôtelières des Clefs Michelin est à retrouver (gratuitement) sur le site internet et l’application mobile du Guide Michelin.



Après la France qui a ouvert le bal, les Clefs Michelin seront annoncées aux Etats-Unis le 24 avril, en Espagne le 29 avril, en Italie le 7 mai et au Japon le 4 juillet 2024. Suivront d’autres destinations au cours de l’année.



A Paris, ce sont quelque 22 hôtels qui sont distingués. Parmi ceux-ci, l'Hôtel Le Ballu, le Château Voltaire (à deux pas de l'opéra Garnier), Les Bains, un boutique-hôtel design et festif qui a pris ses quartiers dans l'ancienne boîte de nuit mythique des Bains Douches.

Dans les Hauts-de-France, c'est Le Royal Hainaut, hôtel et spa haut de gamme, de Valenciennes, qui a été distingué, tandis qu'en Alsace, ce sont Les Haras, installé dans les anciens haras royaux de Strasbourg. Et, en Corse, c'est le Domaine de Murtoli à Sartène.

