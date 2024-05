Clefs Michelin Espagne : 97 hôtels récompensés !

Cinq établissements se distinguent par la plus haute distinction. Parmi eux, le Torre del Marqués Hotel Spa & Winery à Teruel, niché au cœur des montagnes aragonaises, séduit par son charme authentique et son engagement envers l'environnement.



Dans la vallée du Duero, l'Abadía Retuerta Le Domaine à Sardón de Duero propose une expérience luxueuse dans un ancien monastère du XVIIIe siècle, combinant vin de renom et gastronomie étoilée. Au Terra Dominicata - Hotel & Winery à Escaladei, les voyageurs sont invités à un voyage dans le temps au sein d'un ancien monastère du XIIe siècle au cœur de la nature.



À Cáceres, l'Atrio Restaurante Hotel conjugue art culinaire et raffinement hôtelier. Enfin, le Mandarin Oriental Ritz à Madrid, emblème de l'élégance Belle Époque, offre un séjour luxueux au cœur de la capitale espagnole.