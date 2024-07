Clefs Michelin Japon : 108 établissements récompensés

Avec cette nouvelle distinction, le guide MICHELIN ouvre un nouveau chapitre dans le service qu'il rend aux voyageurs et qui est sa raison d'être depuis 124 ans. Fidèles à leur approche de terrain, les inspecteurs du guide MICHELIN ont établi cette liste inédite pour partager leurs meilleures expériences hôtelières au Japon. Chaque établissement récompensé par une, deux ou trois clefs MICHELIN est un joyau sculpté par des professionnels talentueux et un hommage à une hospitalité hors pair. Notre sélection de Clefs Japon, plus que nulle part ailleurs, est un fascinant mélange de types d'hôtels, de concepts et de styles - des ryokans les plus authentiques, avec leurs longues traditions historiques, aux établissements à l'architecture et au design les plus insolites, en passant par les hôtels de luxe emblématiques des villes et les minuscules hébergements situés loin des sentiers battus. Grâce aux plateformes numériques du guide MICHELIN, les voyageurs peuvent filtrer leurs recherches et réserver les hôtels récompensés pour des séjours que nous espérons inoubliables

Pour cette, et la première en Asie , 108 établissements ont été distingués parmi les 244 hôtels recommandés par le guide MICHELIN à travers le pays :Cette sélection comprend une grande variété d'hébergements, allant des hôtels japonais les plus traditionnels aux ryokans historiques, en passant par des boutiques urbaines modernes, des lieux de détente et d'intimité en pleine nature, ainsi que des palais spectaculaires de renommée mondiale., a déclaré : ". "