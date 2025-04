Voyage au Japon : une nouvelle formalité mise en place plus tôt que prévu !

Ce dispositif visera les ressortissants des pays actuellement exemptés de visa pour des séjours touristiques ou d’affaires de courte durée, et notamment les voyageurs français. Avant leur départ, ils devront renseigner en ligne diverses informations, telles que les motifs de leur séjour ou leur adresse d’hébergement, pour obtenir l’autorisation d'effectuer un voyage au Japon.



Actuellement, l’entrée sur le territoire japonais pour un court séjour ne dépassant pas 90 jours ne nécessite plus l’obtention préalable d’un visa pour les ressortissants français. L’entrée sur le territoire japonais pour un long séjour de plus de 90 jours reste soumise à l’obligation de visa. Ces modalités ne devraient pas a priori évoluer.



Au total 71 pays sont concernés par cette mesure, dont les pays membres de l'Union Européenne.



Les autorisations de voyage électroniques servent principalement à renforcer la sécurité des frontières. Elles permettent aux autorités de vérifier à l’avance l’identité des voyageurs, leur situation administrative et les éventuels risques (sécurité, santé, antécédents judiciaires, etc.) avant même leur arrivée.



C’est une procédure plus rapide et plus légère qu’une demande de visa classique : tout se fait en ligne, souvent en quelques minutes ou heures, sans rendez-vous à l’ambassade. Ce dispositif permet aussi de fluidifié le contrôle à l'arrivée.