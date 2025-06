Plus large, plus spacieuse : All Nippon Airways dévoile une nouvelle classe affaires

Développé avec Safran Seats et le studio britannique Acumen, « THE Room FX » propose une série d’innovations fonctionnelles. Il dispose notamment d’un écran 1,4 fois plus grand que sur les versions précédentes, d’un système de recharge sans fil, de ports USB-C et de connectivité Bluetooth. L’assise, plus large, peut s’incliner en mode canapé et être convertie en lit via un repose-jambes ajustable.La large console latérale offre davantage d’espace pour les effets personnels, tandis que les matériaux utilisés pour les cloisons, portes et dossiers permettent d’alléger l’ensemble, malgré une habitabilité en hausse.Ce nouvel agencement permet à ANA d’offrir une sensation d’espace similaire à celle d’un gros porteur, tout en maintenant un poids équivalent à celui des sièges actuels du B787-9, détaille un communiqué de presse.