All Nippon Airways et Singapore Airlines renforcent leur alliance

une nouvelle ère de l’expérience client

d’améliorer significativement l’offre aux clients

Dès septembre 2025, All Nippon Airways et Singapore Airlines débuteront l’exploitation conjointe de vols entre Singapour et le Japon. Ces services incluront un partage de revenus et l’introduction de produits tarifaires communs, disponibles à la réservation dès mai 2025. Cette initiative permettra aux passagers d’accéder à une, à une meilleure synchronisation des horaires et à une connectivité fluide via les compagnies membres de Star Alliance.Les deux partenaires prévoient aussi de, KrisFlyer et ANA Mileage Club, en élargissant les possibilités de gain de miles. Par ailleurs, ils travaillent à. En cas de validation réglementaire, l’accord pourrait s’étendre à d’autres marchés clés tels que l’Australie, l’Inde, l’Indonésie et la Malaisie. M. Shinichi Inoue, président-directeur général d'ANA, évoque "", tandis que M. Goh Choon Phong , PDG de Singapore Airlines, souligne la volonté “".