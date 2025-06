Singapore Airlines : Simon Turcotte, nouveau directeur général France

« Je suis très heureux d’être de retour en Europe où j’ai déjà été en poste il y a une décennie et tout particulièrement en France où j’ai eu la chance d’effectuer mes études secondaires.



Le marché français occupe une place particulière dans le réseau de Singapore Airlines. Paris est l’une de nos plus anciennes destinations en Europe et nous fêterons l’année prochaine les 50 ans de la ligne Paris-Singapour.



Nous avons l’ambition de poursuivre le développement de la compagnie sur les marchés d’Asie du Sud-est et d’Océanie sur lesquels SIA est bien positionnée au départ de France.



J’ai la chance de pouvoir m’appuyer sur une équipe locale expérimentée qui est à l’écoute du marché et proche des principaux partenaires touristiques et de la distribution », a déclaré Simon Turcotte à son arrivée à Paris.