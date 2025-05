Singapore Airlines enregistre un bénéfice net record en 2024/25

Au 31 mars 2025, la flotte du groupe compte, avec un âge moyen de sept ans et huit mois. SIA opère 145 avions passagers et sept cargos, tandis que Scoot en exploite 53. Le groupe a commandé 78 nouveaux appareils, dont des Airbus A350F, A320neo et des Boeing 777-9, renforçant son engagement envers une flotte moderne. Le réseau passager s’étend sur, et le fret couvre 132 destinations. SIA a renforcé sa présence vers Brisbane, Colombo, Jakarta, Johannesburg, Londres Gatwick, Manille et Seattle, tandis que Scoot a lancé Iloilo City et prévoit Vienne en juin 2025.Par ailleurs, SIA et All Nippon Airways débuteront en septembre 2025 un partage de recettes sur les liaisons Singapour-Japon, visant à proposer une offre tarifaire et horaire enrichie. Le groupe a également. Le développement numérique reste une priorité, avec des partenariats avec Salesforce et OpenAI sur des solutions GenAI visant à optimiser l’expérience client et les opérations.SIA a célébré lede Singapour avec des tarifs spéciaux et des actions de mécénat totalisant 2,6 millions de dollars. Le groupe prévoit également d’accueillir plus de 600 bénéficiaires à une journée portes ouvertes en juillet 2025.