Singapore Airlines : les A350 vont faire peau neuve avec de nouvelles cabines

plus grande personnalisation et une gamme étendue d'options de loisirs dans toutes les classes de la nouvelle cabine

Au cours des six dernières années, nous avons largement impliqué les clients et toutes les parties prenantes dans la conception de nos nouvelles cabines long-courriers de nouvelle génération, anticipant dans les moindres détails l'évolution de leurs préférences et de leurs attentes.



Les nouveaux designs des sièges en Première classe et en classe Affaires intégreront des éléments conçus pour repousser les limites du confort, du luxe et de la modernité, permettant à nos clients de se détendre ou de travailler sans effort à bord. Les clients de la classe Premium Economy et de la classe Économique peuvent également s'attendre à des intérieurs de cabine rafraîchis qui amélioreront leur expérience de voyage

Ces nouveaux sièges de Première classe et de classe Affaires de l'A350-900 ont été conçus à partir d’un feuille blanche, avec un aménagement spacieux et des éléments ergonomiques qui répondent aux besoins de chaque client.Ces sièges sont identiques à ceux qui équiperont les prochains Boeing 777-9 de SIA. Les cabines de la classe Premium Economy et de la classe Economique seront également rafraîchies.En complément des nouvelles cabines, la prochaine version du système de divertissement à bord (IFE) KrisWorld de SIA proposera une "".Les sièges de Première classe et de classe Affaires seront également équipés de nouveaux écrans de divertissement à bord. Goh Choon Phong , Président-Directeur Général de Singapore Airlines, a déclaré : «