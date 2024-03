Singapore Airlines : un potentiel de croissance au départ des régions 🔑 L'interview de Muhammad Raimi, directeur général France de Singapore Airlines

Suite à la visite de TourMaG.com au siège social de Singapore Airlines, nous avons retrouvé, à Paris, Muhammad Raimi qui, depuis quelques mois, occupe les fonctions de directeur général France de la compagnie et qui a répondu à nos questions. Interview.

Rédigé par Christophe HARDIN le Mercredi 27 Mars 2024

TourMaG - L’Asie était une des dernières régions encore impactées par le Covid. Concernant Singapour, qu’en est-il aujourd’hui ?



Muhammad Raimi :



Concernant



Nous sommes revenus à une situation habituelle et, nous concernant, nous aurons cette année retrouvé toutes nos capacités sur nos destinations.



Nous allons même, je vous l’annonce, ouvrir de nouvelles destinations que nous n’avions pas avant le Covid.



Nous allons ouvrir Bruxelles en avril prochain et nous ajouterons l’aéroport de Gatwick à notre desserte du Royaume-Uni à partir du mois de juin et en complément des 4 vols quotidiens actuels de Londres Heathrow.



TourMaG - Singapour est d’abord une destination « Business » ?



Muhammad Raimi : Singapour est une destination pour les affaires et pour le tourisme.



Nous offrons toutes les facilités sur le marché MICE, mais aussi les magnifiques plages de l’île de Sentosa ou encore les studios « Universal », la nature la gastronomie. Singapour n’est pas une destination dédiée à une seule catégorie de visiteurs.



Vous pouvez également combiner un voyage d’affaires avec une partie consacrée au tourisme. Vraiment, ce n’est pas qu’une destination business, vous avez mille choses à faire à Singapour.



J'ajoute que 60% de nos passagers se rendent au-delà de Singapour dans les principales destinations d’Asie du Sud-Est, où nous opérons avec notre filiale Scoot (Indonésie, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Malaisie, Philippines) et d’Océanie (Australie, Nouvelle-Zélande et Nouvelle-Calédonie).



Pour ces passagers, il est possible de faire escale à Singapour à l’aller ou au retour, sans supplément, pour découvrir la destination. C’est l’occasion de faire deux voyages en un.



Pour les passagers transitant par Singapour (avec un minimum de 5h30, mais moins de 24 heures), un free city-tour à la carte leur est offert, sans avoir à se soucier des bagages.



Singapore Airlines veut pérenniser la double rotation depuis Paris TourMaG - De retour de Singapour, nous avons vu comment Singapore Airlines a amélioré l’expérience client à bord pour sa classe Premium Economy. Avez-vous mesuré le succès de cette classe au départ de Paris. A-t-elle du succès ?



Muhammad Raimi :



C’est une refonte majeure depuis que nous avons introduit ce produit en 2015.



Depuis l’introduction de cette nouvelle cabine, nous avons constaté un très grand succès sur nos vols long-courriers en Europe et particulièrement au départ de Paris, et cela, sans cannibaliser la classe Affaires.



Elle séduit une clientèle loisirs qui a les moyens de payer plus pour voyager dans de meilleures conditions, mais aussi une clientèle de PME ou d'indépendants qui n'a pas la possibilité de voyager en business class dans le cadre d'une politique de voyage corporate.



TourMaG - À votre arrivée à Paris, en 2023, vous avez déclaré : « Singapore Airlines va poursuivre son développement en France… » Quels sont vos projets ?



Muhammad Raimi : La grande nouveauté de notre développement en France est l’introduction d’un deuxième vol quotidien vers Singapour au départ de Paris depuis le mois de juillet dernier. C’est une évolution par rapport à la période pré-Covid où nous n’opérions qu’une seule rotation avec notre Airbus A380.



Nous utilisons à présent deux gros porteurs, l’A350 et le B777. Notre volonté est désormais de pérenniser cette double rotation quotidienne au départ de Paris.



Nous estimons que le potentiel de croissance est là, notamment au départ des régions françaises.



Également nous voulons évoluer et voir en Europe quels seraient les nouveaux marchés au départ d’autres villes. Comme je vous l’ai dit, nous allons ouvrir Bruxelles et Londres Gatwick. Nos projets sont de continuer a regarder où se trouvent les opportunités de marché.



Nous avons passé une grosse commande d’avions qui vont arriver. Concernant Bruxelles, nous volerons vers Singapour quatre fois par semaine et cela constitue une opportunité intéressante pour les Français qui résident dans le Nord.



Je me rends à Lille dans les jours qui viennent pour rencontrer les agences de voyages, les TMC, et les professionnels et leur présenter les opportunités de connexions avec Bruxelles, qui n’est qu’à une heure de Lille.

Codeshare avec Aircalin : un marché de niche, mais prometteur TourMaG - Au départ de Londres, où vous volez déjà depuis Heathrow, pourquoi choisissez-vous aussi Gatwick ?



Muhammad Raimi : Oui nous avons 4 vols quotidiens depuis Heathrow, mais vous savez qu’il y a des contraintes de créneaux sur cet aéroport, c’est difficile d’en obtenir.



Nous allons donc nous positionner à Gatwick. C’est, nous le croyons, une opportunité intéressante que nous allons tenter.



Gatwick est un aéroport accessible avec le Gatwick Express qui peut aussi capter toute une clientèle du sud de Londres et de l’Angleterre.



TourMaG - En Europe, quel est votre "top 3" en termes de marchés ?



Muhammad Raimi : Londres est notre plus gros marché. Nous avons ensuite Francfort parce que nous desservons également New York au départ de cette ville, et puis bien sûr Paris.



Singapore Airlines dessert 14 villes en Europe au départ de Singapour. En février 2024, le coefficient de remplissage moyen des lignes européennes a été de 81,6%.



TourMaG - Vous avez signé un accord avec Aircalin pour une prolongation du vol vers Nouméa. Cet accord vous apporte-t-il un nombre significatif de passagers ?



Muhammad Raimi : Oui effectivement, le trafic entre la France et Nouméa est important et nous avons voulu capitaliser sur ce flux.



Aircalin opère 5 fois par semaine sur Singapour. Avec nos deux vols par jour depuis Paris, nous offrons une excellente connectivité.

Nouméa fonctionne bien en raison de la souplesse apportée par les vols bi-quotidiens Paris-Singapour de SIA et les 5 vols hebdomadaires d’Aircalin entre Singapour et Nouméa.



C'est un marché de niche, mais qui est prometteur. Nous estimons son potentiel équivalent à celui de Sydney sur le marché français.

Singapore Airlines double ses vols entre Singapour et Phuket TourMaG - Si Aircalin décide de faire ses propres vols vers Paris, les invitez-vous à choisir Singapour pour leurs escales ?



Muhammad Raimi : Tout d’abord, nous sommes sur des marchés importants et il y a la place pour des vols supplémentaires entre Paris et Nouméa. Nous voyons cela comme une saine concurrence.



TourMaG - Garderez-vous cet accord avec eux ?



Muhammad Raimi : Oui nous n’avons aucune raison de mettre fin à cet accord.



TourMaG - Quelle est la recette pour ravir la première place à Qatar et devenir la meilleure compagnie aérienne du monde ?



Muhammad Raimi : La chose la plus importante maintenant que nous avons reçu cette distinction est de rester dans la compétition qui ne va pas s’arrêter.



Nos concurrents vont continuer à vouloir s’améliorer, être les meilleurs, ils ne vont pas s’endormir. Nous devons nous concentrer et continuer et poursuivre nos efforts.



Comme vous avez pu le constater à Singapour avec la Premium Economy, nous continuons à vouloir nous améliorer. Et nous allons continuer.



Nous ne devons pas penser que ce que nous faisons aujourd’hui sera forcément pertinent dans les années à venir. L’écoute permanente du client est donc très importante.



Il ne s'agit pas seulement du produit ou du service, mais aussi du réseau. Nous allons continuer à écouter le plus possible les retours de nos clients. Nous ne restons pas immobiles. Il nous faut comprendre ce qui change, apprendre à saisir les nouvelles tendances.



Nous allons recevoir de nouveaux avions, notamment les B777-9 et cela sera aussi l’opportunité pour nous de proposer des nouveautés à bord.

Des tarifs aériens encore très élevés TourMaG - Ici en Europe le monde du voyage s’accorde à dire que voler vers l’Asie est cher. Les prix des billets ont beaucoup augmenté. Faut-il s’attendre encore à des hausses ?



Muhammad Raimi : Les prix que vous voyez sur le marché actuellement se font en fonction de la demande et cette demande, vous le savez, est très forte depuis la fin du Covid. Les prix se fixent en fonction des sièges disponibles.



Aujourd’hui un grand nombre de compagnies aériennes n’ont pas encore retrouvé leurs capacités d’avant Covid. Cathay, par exemple, n’a pas encore reconstruit tout son réseau.



Il faut aussi y ajouter les délais de livraisons des avions qui viennent aussi bien de chez Boeing que de chez Airbus, pour comprendre que cette conjoncture favorise une crise des capacités qui tire les prix plutôt vers le haut.



Mais bien évidemment, au fur et à mesure que les compagnies reviendront sur le marché, il y aura un effet modérateur sur le prix.



Chez Singapore Airlines, nous veillons à maintenir des prix très compétitifs et surtout, à fournir le meilleur rapport qualité-prix du marché.



TourMaG - Comment voyez-vous 2024 ?



Muhammad Raimi : Les résultats des 3 premiers trimestres déjà publiés montrent une tendance positive, supérieure à celle de l’année dernière sur la même période.



Je suis là depuis maintenant quatre mois et je vois vraiment un très beau potentiel pour le marché français.



Je ne doute pas que cette année va être magnifique, une année excitante pour la France avec les Jeux olympiques et paralympiques. Je suis vraiment heureux d’être ici. C’est un challenge, un challenge du point de vue opérationnel.



Je pense aussi que de plus en plus de Français vont vouloir visiter des endroits au-delà des destinations comme Bangkok ou Bali. Les voyageurs veulent aussi aller vers Phuket, Koh Samui en Thaïlande, que nous avons ajouté à notre réseau à partir de mai prochain, ou encore Phnom Penh.



Maintenant que le Covid est passé, on sent cette envie de voyager, c’est très bien.

