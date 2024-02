Qatar Airways : coup double à Doha 🔑

Avec la Coupe du monde de football en 2022, il semble bien que le Qatar soit définitivement rentré dans une logique d’ouverture de plus en plus importante pour faire du tourisme, non seulement une source de revenus, mais aussi un moyen de mieux se faire connaitre et améliorer l’image de ce pays encore mal connu et qui change à vitesse grand V.L’Emirat via l’office du tourisme Visit Qatar et Qatar Airways veut faire décoller le nombre de visiteurs internationaux dans les années qui viennent.L'objectif primordial de Visit Qatar est désormais d'accueillirce qui en fera la destination à la croissance la plus rapide au Moyen-Orient.Un pari qui, au vu du développement rapide des infrastructures et des initiatives semble à portée de main et plus raisonnable que les 55 millions de visiteurs internationaux du plan "vision 2030" du royaume saoudien. Partout, les hôtels fleurissent dans la péninsule et tout est fait pour valoriser une offre touristique plus riche que ce que l’on s’imagine.Dans ce petit pays par la taille, être à Doha, sa capitale, c’est aussi être à une petite heure en voiture de n’importe quel site du pays, ce qui permet, même en deux jours de le parcourir très largement.