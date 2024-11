Celestyal invite des agences de voyages au Qatar

En collaboration avec Visit Qatar et Qatar Airways, nous avons mis en place l'un des fam trips les plus captivants du marché. Ce programme allie le spectaculaire golfe Persique avec notre magnifique navire Celestyal Journey et l’adrénaline de la F1. Nous espérons que cette expérience unique inspirera nos partenaires à la partager avec leurs clients.

Le séjour culminera leavec la participation des invités au, sur le circuit international de Lusail, où ils disposeront d'unpour assister à cet événement." souligne Janet Parton.Ce voyage s’inscrit dans le cadre du lancement de la saison de croisières de Celestyal dans le golfe Persique. Dès novembre, la croisière «» de 7 nuits sera proposée à bord du Celestyal Journey, avec des départs depuis Doha ou Dubaï.Cette croisière fera escale dans des destinations exotiques, telaux Émirats arabes unis.