Doha : Qatar Airways lance un vol au départ de Toulouse

Toulouse fait partie des sept nouvelles destinations dévoilées cette année par Qatar Airways. Le mois dernier, à l'occasion du salon ITB de Berlin, le directeur général du groupe Qatar Airways, Son Excellence M. Akbar Al Baker, a dévoilé plusieurs nouveautés au départ de France avec notamment la reprise des vols entre Nice et Doha, ainsi que l'ouverture d'une nouvelle ligne au départ et à destination de Lyon.avec quatre vols hebdomadaires les lundis, mardis, jeudis et samedis. Les vols partent de Nice-Côte d'Azur à 16h00 et arrivent à Doha à 22h45 à l'aller. Les vols partent de Doha à 8h30 et arrivent à Nice à 13h20 au retour (en heure locale).Lyon sera desservie 4 fois par semaine à partir du 3 juillet, les lundis, mercredis, vendredis et dimanches. Le départ de l'aéroport Saint-Exupéry est prévu à 16h35 pour une arrivée à Doha à 23h35 pour le vol aller, et le départ de Doha à 8h25 pour une arrivée à Lyon à 14h10 pour le vol retour (en heure locale).