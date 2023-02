Qatar Airways rouvre son salon Premium à l'aéroport Paris-CDG.Ce salon dispose d'espaces de restauration : The Brasserie et The Global Deli, des salles de prière, un centre d'affaires, des douches, une connexion Wi-Fi et des sièges zonés pour une capacité de plus de 200 convives.Il est aux passagers Premium de la compagnie et des partenaires éligibles de l'alliance oneworld.Sur plus de 1 000m2, le salon offre un panorama sur Paris et sur la Tour Eiffel. Il est équipé d'une cuisine complète pour les commandes à la carte qui sont fraîchement préparées, en plus d'un buffet proposant un menu international.Son Excellence, M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a déclaré : « Cette étape importante illustre notre implication sur l'amélioration continue de nos produits et de notre service.en pleine croissance. »Qatar Airways opère 3 vols quotidiens entre Paris et Doha.