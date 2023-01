Phuket en Thaïlande : Qatar Airways va passer à 3 vols par jour

Paris > Phuket via Doha (vols quotidiens)

QR 040 CDG – DOH Départ à 15h20 – arrivée à 23h45

QR 840 DOH – HKT Départ à 02h15 (J+1) – arrivée à 12h45 (J+1)



QR 038 CDG – DOH Départ à 22h05 – arrivée à 06h30 (J+1)

QR 978 DOH – HKT Départ à 09h30 (J+1) – arrivée à 20h00 (J+1)



QR 042 CDG – DOH Départ à 08h25 – arrivée à 16h50

QR 842 DOH – HKT Départ à 21h15 – arrivée à 07h45 (J+1)



Phuket > Paris via Doha (vols quotidiens)



QR 979 HKT – DOH Départ à 09h45 – arrivée à 12h50

QR 037 DOH - CDG Départ à 15h20 – arrivée à 20h30



QR 843 HKT – DOH Départ à 20h20 – arrivée à 23h25

QR 041 DOH - CDG Départ à 01h30 (J+1) – arrivée à 06h40 (J+1)



QR 841 HKT – DOH Départ à 22h30 – arrivée à 01h35 (J+1)

QR 039 DOH - CDG Départ à 08h40 (J+1) – arrivée à 13h50 (J+1)



Paris > Bangkok via Doha (vols quotidiens)

QR 040 CDG - DOH Départ à 15h20 – arrivée à 23h45

QR 834 DOH – BKK Départ à 01h45 (J+1) – arrivée à 12h05 (J+1)



QR 040 CDG - DOH Départ à 15h20 – arrivée à 23h45

QR 836 DOH – BKK Départ à 02h20 (J+1) – arrivée à 12h40 (J+1)



QR 038 CDG - DOH Départ à 22h05 – arrivée à 06h30 (J+1)

QR 832 DOH – BKK Départ à 08h05 (J+1) – arrivée à 18h25 (J+1)



QR 042 CDG - DOH Départ à 08h25 – arrivée à 16h50

QR 830 DOH – BKK Départ à 20h15 – arrivée à 06h35 (J+1)



Bangkok > Paris via Doha (vols quotidiens)

QR 837 BKK – DOH Départ à 01h50 - Arrivée à 05h15

QR 039 DOH - CDG Départ à 08h40 – arrivée à 13h50



QR 831 BKK – DOH Départ à 08h05, Arrivée à 11h30

QR 037 DOH - CDG Départ à 15h20 – arrivée à 20h30



QR 835 BKK – DOH Départ à 19h30, Arrivée à 22h55

QR 041 DOH - CDG Départ à 01h30 (J+1) – arrivée à 06h40 (J+1)



QR 833 BKK – DOH Départ à 20h25, Arrivée à 23h50

QR 041 DOH - CDG Départ à 01h30 (J+1) – arrivée à 06h40 (J+1)