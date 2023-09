Qatar Airways primée pour sa classe Affaires

Nous sommes particulièrement heureux que notre produit phare, la Q-Suite, et notre service de classe affaires, à la pointe de l'industrie, aient été une fois de plus reconnus comme les meilleurs au monde.



Nous continuons à étendre notre réseau, à nous engager dans des partenariats sportifs et culturels passionnants et à offrir à nos passagers une expérience de la plus haute qualité

à Londres, le 13 septembre 2023, à l'occasion des Business Traveller Awards, qui récompensent les meilleures marques du secteur des voyages et de l'hôtellerie, selon les votes des lecteurs de Business Traveller. Qatar Airways a remporté quatre distinctions lors de la cérémonie, dont celle de la meilleure compagnie aérienne long-courrier, de, de la meilleure compagnie aérienne du Moyen-Orient et du meilleur service de restauration à bord.Par ailleurs, l'aéroport international Hamad de Doha, hub de la compagnie, a été reconnu comme le meilleur aéroport du Moyen-Orient et le deuxième meilleur au monde.", a déclaré le directeur général du groupe Qatar Airways, Akbar Al Baker