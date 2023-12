Badr Mohammed Al Meer, une nouvelle culture d’entreprise pour Qatar Airways 🔑

A l’heure où une nouvelle génération regarde de très près les questions d’environnement, les doutes exprimés par l’ex-dirigeant de Qatar Airways à ce sujet ont surement pesé dans la décision du gouvernement qatari de nommer à la tête de la compagnie un dirigeant plus jeune, plus enthousiaste et affichant plus d’optimisme face aux enjeux de l’environnement.



C’est le cas du nouveau PDG, Badr Mohammed Al Meer qui, à peine nommé, s’est empressé de déclarer : « Dans cette industrie du voyage dynamique et en constante évolution, je prévois d'investir dans les priorités et les préoccupations de ma génération, et je mettrai un accent renouvelé sur l'exploitation des technologies émergentes, le développement et la mise en œuvre de solutions d'aviation durables ».



Titulaire de diplômes d'ingénieur de l'Université américaine de Beyrouth et de l'Université du Colorado, Badr Mohammed Al Meer occupait précédemment le poste de Directeur des Opérations de l'Aéroport international Hamad.



Crédité d’un bon leadership et ayant bien réussi le défi historique de la Coupe du monde de la FIFA 2022 qui a permis à l'aéroport d'accueillir plus d'un million de visiteurs, ce nouveau PDG incarne bien la volonté du Qatar à mettre en place une nouvelle génération de dirigeants.



Tout indique au travers de ses premières déclarations que son style sera surement plus policé que celui de son prédécesseur.