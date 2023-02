Berthold Trenkel (Qatar Tourism) : "La France est un marché prioritaire pour nous"

TourMaG - Comment le Qatar prévoit-il de remplir désormais les hôtels construits pour la Coupe du Monde ?



Berthold Trenkel : Le Qatar ne cesse de développer son offre touristique pour continuer à attirer les visiteurs du monde entier.



En plus d'accueillir plusieurs tournois sportifs internationaux, le pays propose de nouveaux événements pour la nouvelle année, tels que la Doha Jewellery and Watches Exhibition (du 20 au 25 février 2023) et la World Horticultural Exposition 2023 (d'octobre 2023 à mars 2024). Également connu sous le nom d'Expo 2023, cet événement est axé sur le verdissement et l'écologie du désert, et devrait attirer trois millions de visiteurs.



Pour compléter le large éventail d'hôtels récemment ouverts, le Qatar améliore également son offre de restauration et de divertissement avec l'ouverture de nombreux nouveaux restaurants, clubs de plage et complexes de divertissement pour tous les budgets.



TourMaG - Quel(s) type(s) de visiteurs souhaitez-vous attirer ? Comptez-vous privilégier une clientèle haut de gamme ou vous ouvrir plus largement ?



Berthold Trenkel : Les visiteurs à la recherche d'expériences de plage peuvent trouver plusieurs options au Qatar. Trois nouvelles plages au cœur du quartier de West Bay à Doha ont ouvert en novembre 2022, apportant le plaisir du soleil, de la mer et du sable au cœur de la capitale.



Parmi les autres ouvertures récentes, citons NAMMOS Qatar, un club de plage et un restaurant situés sur la côte d'Al Maha Island, et Fuwairit Kite Beach Resort, une station de kitesurf ultramoderne pour les voyageurs aventureux.



Les visiteurs en quête de relaxation ultime peuvent se rendre à l'hôtel Waldorf Astoria Lusail, qui vient d'ouvrir et qui possède le seul spa ESPA Life du Moyen-Orient, ou découvrir l'hôtel Outpost Al-Barari, qui propose 21 lodges de luxe et des expériences proches de la nature dans la réserve naturelle de la mer intérieure.



Doha compte également des restaurants très renommés, notamment le Zuma, le LPM Restaurant & Bar, le Billionaire Doha et le Carbone Doha.



Cette offre touristique élargie continuera à attirer des visiteurs internationaux de tous types : couples, familles, groupes d'amis ou voyageurs solitaires. Qu'ils soient intéressés par des expériences culturelles, des vacances actives, des escapades romantiques ou des vacances relaxantes à la plage, le Qatar a quelque chose à proposer à tous les visiteurs.