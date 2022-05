Tourisme : le Qatar fin prêt à s'ouvrir à l'international

Tout tourne autour de la culture, mais le Qatar est aussi un excellent mix d'héritage arabe, entre le moderne et l'authentique.



Le Qatar est un petit pays, qui ne souhaite pas faire de compétition avec les pays voisins comme l'Iran. Mais il peut s'appuyer sur sa compagnie Qatar Airways et sur le fait qu'on peut facilement se déplacer d'un endroit à l'autre. Vous pouvez rester à Doha et tester chaque jour une nouvelle expérience

Nous avons un important besoin de ces guides, et nous cherchons à recruter et former localement des guides, mais aussi à recruter des guides déjà établis dans ces pays, de façon saisonnière. Par exemple, un guide italien qui a moins d'activité en hiver, pourrait venir travailler au Qatar pour une saison"

Mais pour Qatar Tourism, l'enjeu est déjà dePlusieurs festivals sont d'ailleurs programmés en 2023 : Balloon Festival en janvier, Salon de la Joaillerie en février, Food Festival en mars... mais aussi le Grand Prix de Formule 1 du Qatar en novembre 2023.Toute unequi vont permettre à la destination deAvec cette stratégie, le Qatar souhaite trouver le bon équilibre et offrir à ses visiteurs une, à contre-courant de certaines destinations voisines. "", poursuit Berthold Trenkel.West Bay, Education City, Souq Waqif, Banana Island, les nombreux musées, la bibliothèque nationale... mais aussi le désert, la mangrove... Le pays permet d'Pour accueillir les touristes,reste l'un des autres grands enjeux du Qatar, qui compte pas moins de, dont Discover Qatar, une branche de Qatar Tourism... notamment en recrutant davantage de guides francophones, germanophones ou encore italophones., ajoute Berthold Trenkel.Si la Coupe du Monde doit donner le coup d'envoi de l'ouverture du Qatar à l'international, la destination reste toujours dans cette optique du "small is beautiful", loin du mass market et de l'image d'une destination balnéaire.Pour autant, les professionnels du tourisme français sont-ils prêts à revendre la destination ? La réponse dans votre édition de demain...