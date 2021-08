Coupe du monde 2022 : les inscriptions au programme de fidélité sont ouvertes sur Qatar Airways

Nous avions hâte de jouer notre rôle pour une Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ inoubliable. Qatar Airways Holidays s'est associé à Discover Qatar pour concevoir des forfaits uniques et personnalisés que les fans ne voudront pas manquer,

Traditionnellement très sollicités, les séjours seront disponibles selon le principe du premier arrivé, premier servi, avec la possibilité pour les fans de sélectionner leur équipe préférée, leur garantissant une place pour assister à leurs matchs tout au long du tournoi.Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Finlande,Allemagne, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Malaisie, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Philippines, Pologne, Roumanie, Espagne, Suède et Thaïlande.Si nul ne connait pour le moment les équipes qualifiées lors de la Coupe du Monde 2022, les fans auront la possibilité de modifier la réservation de leur package pour assister au match d'une autre équipe ou recevoir un remboursement complet si toutefois une équipe sélectionnée ne se qualifiait pas pour le championnat." a expliqué le PDG du Groupe Qatar Airways, Akbar Al Baker.Sept packages ont été créés. Selon les forfaits choisis, des billets de match peuvent être offerts avec une sélection d'options d'hébergement et les vols internationaux aller-retour à bord de Qatar Airways.La Coupe du Monde 2022 se déroulera dans seulement 3 villes de l'Emirat, à savoir Al Rayyan, Al Khor City et Doha. Pour l'occasion huit stades ultra -modernes ont été construits, non pas sans polémique, dans ce pays de 2,5 millions d’habitants.