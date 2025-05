Qatar Airways signe un accord historique avec Boeing et GE Aerospace

Nous sommes extrêmement honorés d’approfondir notre relation avec Qatar Airways et leur sommes reconnaissants de la confiance qu’ils nous accordent avec ce contrat historique, le plus important jamais signé pour des moteurs de gros-porteurs

En parallèle de l’accord conclu avec Boeing, Qatar Airways a signé un second contrat avec GE Aerospace portant sur la, accompagnés d’options et de pièces de rechange. Il s’agit de la plus importante commande de moteurs pour gros-porteurs jamais enregistrée par GE Aerospace. Ces contrats intègrent également des services complets de maintenance, de réparation et de révision des moteurs concernés.Ce nouvel accord complète des, notamment 188 moteurs GE9X et 124 GEnx, démontrant la continuité de l’investissement de Qatar Airways dans des technologies visant à optimiser l’efficacité énergétique de sa flotte. « Notre dernier accord avec GE Aerospace reflète notre confiance dans les performances des moteurs GE9X et GEnx qui équipent notre flotte de Boeing 777-9 et 787 », a déclaré Badr Mohammed Al-Meer.De son côté,, a précisé : «. »Ces moteurs sont destinés à, qui poursuit sa stratégie de modernisation tout en renforçant les capacités opérationnelles à long terme. Leaccompagnera cette montée en puissance, en lien avec les objectifs de performance et de durabilité affichés par Qatar Airways.