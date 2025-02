Qatar Airways suspend ses vols Lyon - Doha, pour mieux revenir en 2026 ?

Qatar Airways exploite actuellement les seuls vols directs entre l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry (LYS) et l'aéroport international Hamad de Doha (DOH).



La liaison est assurée quatre fois par semaine, les lundis, mercredis, vendredis et dimanches.



Les vols partent généralement de Lyon dans l'après-midi, vers 15h40 ou 16h25, pour une durée de vol d'environ 5 heures et 55 minutes.