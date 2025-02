J’ai testé pour vous... la Qsuite de Qatar Airways

Après plus de deux heures passées au salon, il est temps pour moi d’embarquer à bord d'un Boeing 777-300ER.



La disposition des fauteuils en configuration 1-2-1 permet aux passagers de bénéficier d’une suite privée, voire de voyager en duo ou en famille, grâce à ses sièges orientés face à face.



A peine installé, je suis directement pris en charge par une hôtesse parlant un français presque parfait.



Je découvre donc mon siège, ou plutôt ma mini suite qui grâce aux parois coulissantes offre une intimité totale. Pyjama, pantoufles, trousse de toilette ultra chic, oreiller, etc. Tout le confort est à portée de main.



Le reste des détails et de la décoration de la cabine relève du très haut de gamme : sièges en cuir cousu main aux finitions en or rose satiné, éclairage cosy, mais aussi des accessoires technologiques dernier cri.



C’est d ‘ailleurs un de mes premiers réflexes : tester le matériel et parcourir le programme de divertissements.



L'écran intégré à la cabine est un écran tactile full HD/4K de 21,5 pouces muni du système Oryx One, interface multimédia exclusive de Qatar Airways avec une vaste sélection de films (en français), séries, musiques et jeux. La commande tactile et la télécommande permettent une utilisation fluide, avec une télécommande tactile déportée pour plus de confort.



Il est aussi possible de connecter des appareils via USB et HDMI pour regarder son propre contenu. Enfin, un casque antibruit est fourni pour une expérience immersive.



L’écran est positionné face au siège et reste accessible, que le passager soit en position assise ou allongée. On notera aussi les nombreux rangements disponibles pour les affaires personnelles, tandis que des prises USB et électriques sont à disposition pour recharger les appareils.