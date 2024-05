Jet privé : Qatar Executive prend une longueur d'avance avec ses 2 G700

, filiale du groupe Qatar Airways, vient d'intégrer, devenant ainsi l'opérateur commercial exclusif de ce jet privé à très long rayon d'action, considéré comme le plus performant dans son domaine.Qatar Executive est le premier transporteur à proposer le Gulfstream G700 à ses clients en quête d'affrètement privé.Avec l'arrivée de ce nouveau joyau, sa flotte ultramoderne - elle était jusqu'ici composée de 15 Gulfstream G650ER - sera incontestablement dotée des meilleures capacités, des performances les plus avancées et du plus grand luxe.grâce à son design, sa technologie, son confort et son style inégalés.Cet avion dispose d'uneLes cabines sur-mesure ont été conçues et méticuleusement fabriquées pour satisfaire les clients les plus exigeants de Qatar Executive.