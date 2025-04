Qatar Airways et Philippine Airlines annoncent un nouveau partenariat

renforcer la connectivité mondiale

l’expansion internationale de la compagnie

À compter du, Philippine Airlines lancera un vol quotidien sans escale entre Doha et Manille, opéré en Airbus A330-300 configuré en deux classes : 18 sièges en classe affaires et 341 en classe économique. Qatar Airways participera à cette opération via un partage de code sur ces sept vols hebdomadaires, dans le cadre d’un accord stratégique visant à «», selon Thierry Antinori , Directeur Commercial de Qatar Airways.a été conçu pour optimiser les correspondances. Les passagers arrivant de France sur Qatar Airways à Doha pourront embarquer sur le vol PR685 à 01h30 pour une arrivée à 16h15 à Manille. Le vol retour PR684 quittera Manille à 18h50 pour atterrir à Doha à 23h40.Selon Philippine Airlines , ce partenariat s’inscrit dans «», comme le souligne le capitaine Stanley K. Ng, qui met en avant les. À terme, les deux transporteurs prévoient d’élargir leur coopération, en intégrant davantage de destinations dans leurs réseaux respectifs et en améliorant l’interopérabilité de leurs programmes de fidélité.Ce renforcement des liaisons entre le Qatar et les Philippines représente également une opportunité pour les passagers français, grâce à une, notamment vers l’Asie du Sud-Est.