Airbus engrange les commandes !

moins de 5 % des 1,4 milliard d’habitants du pays ont déjà pris un avion,

L'A220 sera la plateforme idéale pour son réseau intérieur comprenant des vols courts ainsi que des vols de cinq heures et plus. En associant efficacité, confort et plus grande autonomie, l'A220 contribuera dès le premier jour au vaste plan d'action climatique de la compagnie aérienne,

Cette commande permettra à PAL d'exploiter l'une des flottes de gros-porteurs les plus jeunes et les plus modernes d'Asie.



Nous avons choisi l'A350-1000 pour permettre à PAL d'adapter ses capacités à la demande prévue, tant sur les plus longues liaisons avec la côte est de l'Amérique du Nord que sur les principales liaisons avec la côte ouest et, éventuellement, avec l'Europe,

L'Inde est en passe de devenir une plateforme mondiale de l"aérien, alors même que "” rappelle Courrier International. Les stylos chauffent au Bourget.Qantas a dans le même temps dévoilé finaliser une commande supplémentaire de neuf avions A220." a déclaré Christian Scherer, le directeur commercial d'Airbus et responsable d'Airbus International.Et pour finir,L'appareil doit venir compléter la flotte ultra long-courrier de la compagnie philippine.Il devrait assurer des vols sans escale entre Manille et l'Amérique du Nord, notamment vers la côte est des Etats-Unis, mais aussi le Canada.Les A350-1000 peuvent embarquer 380 passagers dans une configuration à trois classes." estime le capitaine Stanley K. Ng, président et directeur des opérations de Philippine Airlines.