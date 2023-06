Dimanche soir, devançant l’ouverture du Salon du Bourget ce 19 juin, Tony Douglas, le PDG de la nouvelle compagnie Saoudienne Riyadh Air, qui devrait prendre son envol en 2025 a donné rendez-vous a quelques médias dont TourMaG à l’hôtel de Crillon à Paris pour présenter la compagnie.



Tony Douglas a confirmé une commande de 72 long courrier Boeing 787 (commandes fermes + options). Il en a dit un peu plus sur sa stratégie. A l’inverse des autres compagnies du Golfe qui fonctionnent dans une logique de HUB, Riyadh air veut relier Riyad la capitale du Royaume au Monde. « Ce n’est pas le cas aujourd’hui. La Capitale est mal desservie ».



Riyadh Air sera donc dans une logique de point à point et vise 100 destinations et 30 millions de passagers par an d’ici 2030.



Si la commande pour les avions long courrier (B.787) a bien été confirmée ici à Paris, le PDG de la compagnie laisse encore planer le doute entre Boeing et Airbus quant au réseau moyen-courrier de la compagnie.