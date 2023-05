Amelia, la petite française qui veut voler propre dès 2026 🔑

TourMag : Lors de mon dernier entretien avec Pierre Farjounel, Directeur Europe d’Universal Hydrogen, celui-ci parlait des SAF comme une phase nécessaire de transition en attendant que la filière hydrogène se structure. Cependant , des avions comme ceux qui viennent de rentrer dans votre flotte, les Airbus A320 / A319, ce n’est pas demain la veille qu’ils voleront à l’hydrogène ?



Adrien Chabot : Non bien sûr. En ce qui nous concerne les SAF c’est quelque chose qu’il faut regarder.



Effectivement sur des avions comme nos Airbus, ce ne sont pas des machines qu’on imagine faire voler avec de l’hydrogène en tout cas, pas dans un futur proche. Cela va être compliqué.



Ce qui est intéressant quand même c’est que la piste souvent privilégiée pour les SAF sur le long terme ce sont les carburants de synthèse qui seront produits à partir de l’hydrogène. Il y a donc toujours un tronc commun qui est l’hydrogène.



Nous concernant, et en étant opérateur régional avec des distances relativement courtes et des avions de petites capacités, cela nous permet d’avoir des solutions immédiates avec l’hydrogène qu’on ne retrouve pas sur des segments plus gros. Nous pourrons donc vraiment faire la différence avec nos ATR 72 qui seront sur du zéro émission.



Maintenant que ce projet avec Universal Hydrogen et nos ATR est bien avancé il faut également s’occuper du reste de la flotte les Embraer 145 et notre flotte Airbus qui vient de doubler (un deuxième Airbus vient de rentrer dans la flotte d’Amélia ndlr) et pour ces avions le SAF est évidement une piste très prometteuse et sur laquelle nous travaillons aussi. Pour ces types d’appareil, les SAF sont la solution.



TourMaG : Vous évoquiez également et toujours concernant de meilleures pratiques environnementales, l’optimisation de vos opérations à travers la solution développée par Thales "Flight Footprint". Pouvez-vous nous en dire un mot ?



Adrien Chabot : Oui c’est une autre piste d’amélioration que nous développons. C’est de l’optimisation de trajectoire. Thalès a lancé cette solution il y a deux ans et l’objectif est d’avoir des trajectoires optimisées pour réduire à court terme l’impact des opérations de la compagnie qu’il s’agisse des émissions de CO2, d’oxydes d’azote ou de trainées de condensation.



TourMaG : Vous avez évoqué les Airbus. Après un A319, Amélia vient de faire rentrer dans sa flotte un deuxième Airbus, un A320. A quelles routes sont destinées ces machines ?



Adrien Chabot : Aujourd’hui concernant ces avions nous sommes plutôt sur de l’affrètement. Notre A320 vole en ACMI (contrat de location de l’avion avec équipages, entretien et assurance) c’est-à-dire qu’il opère pour d’autres compagnies aériennes.



Nous avions de la demande sur ce type de contrat en général de longue durée. Nous pouvons également proposer ces machines sur des affrètements ponctuels, du charter pour tout type de vol.



