Amélia vise les vols "zéro émission" pour 2025 🔑

TourMaG.com - On parle maintenant de propulsion à hydrogène pour certains appareils dès 2025 . Quel en est le principe et à quoi est dû cette accélération ?



Pierre Farjounel : L’accélération vient du fait que l’on ne crée pas un nouvel avion et c’est une différence par rapport à de nombreuses mises sur le marché d’avions à hydrogène dont vous entendez parler à l’horizon 2035-2040.



Nous ne créons donc pas un avion, nous en prenons un existant et nous allons le modifier pour le faire fonctionner avec de l’hydrogène qui va permettre une motorisation 100% électrique.



TourMaG.com - Pouvez-vous expliquer le plus simplement possible le dispositif ?



Pierre Farjounel : Nous allons remplacer la chaine propulsive (les moteurs) qui consomme du Kérosène par des capsules d’hydrogène liquéfié qui vont alimenter une pile à combustible. Cette pile va convertir l’hydrogène en électricité pour alimenter un moteur électrique.



Mais pour simplifier et faire une analogie avec une machine type « Nespresso », cela ne sert à rien de fabriquer des capsules si on n’a pas la machine. Nous avons donc également construit le moteur même si à terme ce n’est pas notre cœur de métier.



Nous sommes des distributeurs et logisticiens de l'hydrogène.



TourMaG.com - Actuellement ce « kit » ne peut qu’alimenter des avions régionaux de type ATR.42 600. Combien y a-t-il d’appareils de ce type au sein de la flotte Amélia ?



Solenne Regourd : Nous disposons de 3 appareils de ce type.



TourMaG.com - Pourrez-vous décliner cette solution sur des avions plus gros ?



Pierre Farjounel : La solution de distribution d’hydrogène dans des capsules est largement réplicable sur des appareils plus gros.



Le frein c’est la puissance des moteurs électriques. Pour propulser un ATR, vous avez besoin d’une puissance de 2.2 mégawatt. Pour des avions plus gros, vous aurez besoin d’une puissance entre 15 et 20 mégawatt ce qui, compte tenu des technologies actuelles n’est pas gérable.



TourMaG.com - Ces capsules simplifient-elles l’aménagement d’infrastructures dédiées à l’hydrogène sur les aéroports ?



Pierre Farjounel : Absolument. Le modèle que nous proposons évite de générer des infrastructures additionnelles lourdes autour de l’aéroport. Nos capsules peuvent être acheminées de façon classique.



TourMaG.com - Pour être concret, de combien de capsules a besoin un ATR pour faire un aller-retour sur le réseau Amélia ?



Solenne Regourd : Dans un avion de type ATR nous allons mettre entre 6 et 8 modules et chaque module contient 2 capsules.



Cet emport permet de couvrir pratiquement n’importe quelle route dans le rayon d’action d’un ATR 42-600. Si je prends un exemple pour Amélia, un aller-retour Clermont Ferrand - Paris, il pourra s’opérer sur un module.