Qantas ferme sa filiale low cost Jetstar Asia

Nous entreprenons actuellement le programme de renouvellement de flotte le plus ambitieux de notre histoire, avec près de 200 commandes fermes d’avions et des centaines de millions de dollars investis dans notre flotte existante

En arrêtant les opérations de Jetstar Asia, Qantas annonce libérer jusqu’à 500 millions de dollars de capital. Cette manne sera entièrement réinvestieTreize Airbus A320 exploités par Jetstar Asia seront transférés en Australie et en Nouvelle-Zélande pour répondre à la demande locale croissante et créer plus de 100 emplois. Certains appareils contribueront également à accélérer le renouvellement de la flotte des opérations régionales de Qantas, qui desservent le secteur des ressources essentielles en Australie-Occidentale.. Les services de Jetstar Airways et Jetstar Japan vers l’Asie restent inchangés. De même, toutes les liaisons internationales de Jetstar Airways à destination ou en provenance d’Australie continuent normalement.Cette opération s’inscrit dans le plus vaste programme de renouvellement de flotte de l’histoire de Qantas. Le groupe attend son premier Airbus A321XLR ce mois-ci, et le premier A350-1000ULR du projet Sunrise en 2026.», a déclaré Vanessa Hudson , PDG du groupe Qantas.La fermeture engendre un coût ponctuel d’environ 175 millions de dollars, réparti sur les exercices 2025 et 2026.